¡Atento Rueda! Uruguay entrega la lista de reservados en el extranjero para el inicio de las Eliminatorias ante Chile y Ecuador

Luego de la confirmación del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, las selecciones del continente trabajan con todo de cara al debut.

Este viernes, la Selección de Uruguay oficializó la lista de 23 jugadores en el extranjero que fueron reservados para los duelos ante Chile y Ecuador los próximos 8 y 13 de octubre, respectivamente.

El maestro Óscar Tabárez escogió entre lo mejor que el combinado charrúa tiene jugando fuera de su país, liderados por Luis Suárez y Martín Cáceres.

En los últimos años, Chile y Uruguay han animado un partido que ha tomado tonos de "clásico". Foto: Agencia Uno

Una de las sorpresas es la no aparición de Edinson Cavani en esta lista. El delantero sigue definiendo su futuro y, al no saber su próximo destino, no entró en la convocatoria. Sin embargo, podría decir presente en la lista definitiva.

Otra de las caras que acostumbra, pero no estará ante la Roja será el arquero Fernando Muslera, quien sufriera una fea lesión meses atrás y sigue en rehabilitación.

Revisa la lista de reservados de Uruguay para el inicio de Eliminatorias: