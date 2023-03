Alejandro Gómez fue el gran ausente de las celebraciones de la selección de Argentina. El volante del Sevilla no viajó al país trasandino para los dos amistosos que disputaron los campeones del mundo -triunfos ante Panamá y Curazao- tras no recibir la autorización del cuadro español.

Aquella es la versión oficial, aunque al otro lado de la cordillera acusan que hay otra razón detrás de su ausencia: está cancelado por el resto de sus compañeros. Así tal cual lo informó la conductora argentina Luli Fernández del programa Socios del Espectáculo.

De acuerdo a lo comunicado por Fernández, Papu Gómez tiene prohibido el ingreso al predio de Ezeiza, el lugar de concretación del combinado argentino, ya que está peleado con Lionel Messi y el resto de los seleccionados trasandinos. Las razones del desacuerdo se remontan a Qatar 2022.

"Esta cuestión es amplia y hay un gris. El Papu Gómez no se hace cargo de esto, pero él habría dicho 'yo quiero jugar el Mundial'. Le dijeron dijeron que no iba a tener un rol protagónico y que 'salvo que a alguien le pase algo, vas a ser suplente'", dijo la comunicadora.

"'Que pase lo que tenga que pasar, yo quiero jugar el Mundial’ habría sido lo que habría pedido El Papu. Esta data explota después del partido contra Países Bajos. Habría sido Paredes quien tuvo uno de los cruces más complicados con él", continuó.

"El grupo cree mucho en estas cosas de las energías, les interesa, están pendientes, al igual que el presidente de la AFA, el Chiqui Tapia. Hubo varias lesiones durante el Mundial. Que se haya filtrado ese tema a la prensa cuando se lesionó De Paul también lo puso en el ojo de la tormenta", explicó Fernández.

Por último, la modelo y conductora aseguró que recibió "dos textuales: ‘hoy está cancelado’ y ‘si lo hizo o no lo hizo, solo El Papu lo sabe. Si no lo hizo, que Dios lo ayude a explicarlo’. Eso me pareció lo más fuerte".