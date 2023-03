Alejandro “Papu” Gómez está enfrentando una, a lo menos, curiosa polémica en Argentina luego de la delicada denuncia del periodista Gonzalo Cardozo, ex comunicador en ESPN, quien asegura que el actual atacante del Sevilla sacó de la selección albiceleste a un compañero usando magia negra.

El periodista afirmó en su canal de YouTube que “es una información que me llegó hace una o dos semanas. Es la verdad, hay un grupo que cree en las energías y ellos se enteraron que el ‘Papu’ hizo algo no muy positivo en la previa y que tuvo que ver en torno a la lesión de (Giovani) Lo Celso, jugador con el que comparte puesto. Una vez que supieron esto, le hicieron la cruz”.

“En los festejos del Mundial vimos una versión muy solitaria del ‘Papu’ ¿No les extraña que tras la lesión en Sevilla ningún compañero de la selección le haya escrito? Que Sevilla no le deje venir a Argentina con un día de anticipación termina por confirmar eso”, agregó.

Para cerrar, Cardozo se la jugó al decir que “hoy por hoy, el grupo no le dice Papu Gómez. Pasó a ser el ‘innombrable’. Hoy está cancelado, por eso no viaja para el partido con Panamá y no va a estar en los festejos con todos sus compañeros, más allá de ser campeón del Mundo”.

Cabe recordar que Gómez no pudo asistir a esta doble fecha de amistosos de Argentina al estar recuperándose de una lesión en su tobillo, razón por la cual demostró su malestar en redes sociales y está enfrentando con la dirigencia del Sevilla en España.

Argentina enfrentará a Panamá hoy jueves 23 de marzo a partir de las 20:30 horas en el Estadio Monumental de Buenos Aires, donde tras el partido se realizará una ceremonia para festejar la Copa del Mundo obtenida en Qatar, todo con el Papu Gómez viéndolo por TV.