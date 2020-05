Arquero de Alianza Lima está loco con Mario Salas: "Es una persona muy obsesionada con su trabajo"

Mario Salas aún no puede conocer personalmente a sus dirigidos de Alianza Lima, porque no ha podido viajar a Perú por el coronavirus, pero igual recibe loas de sus nuevos pupilos.

El arquero y referente del club peruano, Leao Butrón, habló muy bien del ex DT de Colo Colo, y alabó su capacidad de trabajo a distancia.

"Me parece que es una persona muy obsesionada con su trabajo, me parece muy minucioso con los detalles porque si bien no nos podemos reunir de forma presencial y solo lo hacemos por videollamada, igual nos va dando las pautas y lo que quiere para que cuando vayamos a trabajar nada nos sorprenda", dijo el ex seleccionado incaico a Depor.