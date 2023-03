La FIFA retiró a Indonesia como país anfitrión del Mundial Sub 20 y la AFA ya fue a ofrecerse para organizar el evento, esto a pesar de fracasar en el Sudamericano realizado en Colombia.

Argentina se aviva y pide recibir al Mundial Sub 20 pese a no clasificar en el Sudamericano

COPA DEL MUNDO SUB 20

Este miércoles la FIFA tomó la drástica decisión de retirar a Indonesia como país anfitrión del Mundial Sub 20, esto debido a que el país asiático rechazó la presencia de la selección de Israel en el torneo. El evento tiene como fecha de inicio este 20 de mayo y para dar con una nueva sede el reloj ya está corriendo en contra.

Y es al otro lado de la cordillera donde ya se pusieron en campaña para recibir el torneo. Según información de TyC Sports, en Argentina seguían desde hace ya alguno días con atención la posibilidad de que Indonesia se quedara sin mundial para ir a la carga por la organización del campeonato.

Además, se menciona también asoman como candidatos Perú y con Qatar, este último organizador del Mundial adulto de fútbol hace apenas unos meses en noviembre y diciembre del 2022.

Recibir el Mundial Sub 20 de igual manera se traducirá para Argentina en un ejercicio de organización previo que tiene objetivo final recibir el Mundial del 2030 junto a Chile, Paraguay y Uruguay.

En caso de ser elegida como sede, el equipo dirigido por Javier Mascherano sacará pasajes para el torneo a pesar de no haber logrado la clasificación en el Sudamericano Sub 20 realizado en Colombia, certamen donde no logró ni siquiera avanzar al hexagonal final.