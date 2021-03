Germán "Mono" Burgos reemplaza a Frank Kudelka y es el nuevo entrenador de Newell's Old Boys

Germán "Mono" Burgos tendrá su primera experiencia como entrenador profesional en el fútbol argentino. El ex portero trasandino reemplazará a Frank Kudelka, ex Universidad de Chile, y será el nuevo director técnico de Newell's Old Boys.

El Mono, histórico exayudante de Diego Simeone en el Atlético de Madrid, firmará un contrato hasta diciembre de 2021, con la opción de extender el vínculo por una temporada más, según detalló la Lepra en un comunicado oficial. Armando de la Morena será su asistente y Ángel Puebla -quien trabajó con Rafa Benítez y Héctor Cúper, entre otros- su preparador físico.

A través de un comunicado, el club rosarino informó que "desde el inicio de las charlas, el reconocido ex arquero de la Selección Nacional se mostró interesado en el proyecto integral deportivo de nuestra institución y aportó mucho de su parte para poder concretar finalmente el acuerdo y tomar el desafío de dirigir a la Lepra".

Ahora, el Mono Burgos dirigirá su primera práctica al frente del plantel este martes y se sentará en el banco en el duelo contra Unión de Santa Fe, en el Coloso Marcelo Bielsa, el viernes.

Germán Burgos es el nuevo entrenador de #Newells



El Mono asumirá este martes al frente del plantel rojinegro. ¡Bienvenido! ��⚫️



�� https://t.co/A8YRlhiguV pic.twitter.com/zaW9mqCixu — Newell's Old Boys (@Newells) March 14, 2021

