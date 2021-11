El ex defensa de la selección argentina, Pablo Zabaleta, se refirió a la situación que vive Sergio Agüero, quien tiene una arritmia cardíaca.

Piden a Agüero que no se arriesgue con volver a jugar: "Hay vida después del fútbol, tiene una familia"

Sergio Agüero preocupó a medio mundo el 30 de octubre pasado cuando salió de la cancha en el partido entre el Barcelona y el Alavés debido a un fuerte dolor en el pecho.

El delantero argentino fue llevado inmediatamente al hospital donde le hicieron un análisis cardíaco, arrojando que sufre una arritmia. De esta forma, el Kun deberá estar varios meses fuera de las cancha e incluso se ha especulado con su posible retiro.

Pablo Zabaleta, ex compañero de Agüero en la selección argentina, deseó que se recuperara, aunque advirtió que no sería sensato poner en riesgo su salud.

"Hablé con Sergio estos últimos días y me dijo que estaba tranquilo y siguiendo con los estudios médicos, no hay nada definido y toca esperar", señaló el ex Manchester City.

"La situación no será fácil porque se había puesto físicamente bien y con ilusión, había hecho un gol y todo, pero esta desgracia que le tocó vivir y ahora los estudios determinarán la posibilidad si puede seguir con la carrera o tiene que reiterarse, pero no quiero ser muy prematuro con este tema hasta que no sepamos los estudios", añadió.

"Está bien, con su carácter y con su forma de ser se lo está tomando bien y deseo de corazón que le vaya bien pero si no existe la posibilidad es importante pensar que hay vida después del fútbol y tiene una familia", finalizó.