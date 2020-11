Antonio Conte: "Si queremos ser protagonistas, necesitamos furia competitiva"

El Inter de Milán sufrió más de la cuenta para vencer al Torino por la Serie A italiana. Los nerazzurros se impusieron por 4-2 en el Guiseppe Meazza, pero empezaron cayendo 2-0 en un primer tiempo preocupante para los hinchas.

Tras el encuentro, Antonio Conte analizó la victoria y reconoció las debilidades del equipo: "Necesitamos evaluar ambos escenarios, de manera cuidadosa y detallada. Seguramente el enfoque no fue el mejor, no me gustó. Deberíamos haber sido más feroces y decididos, Torino lo fue y perdimos muchos duelos. Entiendo las dificultades devenidas al regreso de los partidos internacionales, no es fácil volver a conectar el enchufe y entender la importancia de un partido".

"Desde este punto de vista, nos faltó un poco de furia competitiva y malicia en la primera parte, mientras que en la segunda demostramos tener algo importante, incluso a nivel individual y de personalidad porque el 2-0 hubiera matado a cualquiera. No fue fácil y tengo que felicitar a los chicos por la reacción, logramos marcar cuatro goles y recuperar el partido, pero tenemos que ser buenos smostrando la maldad en el momento justo. trabajar y elevar el nivel de atención", añadió en conferencia de prensa.

Además, el entrenador italiano afirmó que "comparado con cómo terminamos la temporada pasada, hemos perdido mucho desde este punto de vista así que tenemos que ser buenos en buscar esa ferocidad. Espero que este partido sirva de lección para el futuro, porque si queremos lograr algo debemos estar listos para arremangarnos, debemos trabajar para que nuestros oponentes encuentren el terreno cuesta arriba. Necesitamos estos valores, más allá de los técnicos y atléticos".

Por otro lado, Conte se refirió a las declaraciones de Romelu Lukaku, quien afirmó que el Inter aún no es un gran equipo: "Sé que dispongo demuchachos inteligentes, que hacen valoraciones correctas incluso en situaciones de dificultad y parcialmente negativas. Estoy feliz de que Romelu haya dicho esos, porque no debemos dejarnos engañar por espejitos de colores, sino seguir nuestro camino, cavar surcos comiendo el campo, tener las ganas de ganar que los rivales ya puedan percibir desde el vestuario. El nuestro es un grupo sano e inteligente, estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Romelu. Aún nos queda un largo camino por recorrer para convertirnos en un gran equipo".

Finalmente, el DT aseguró que las falencias mostradas en el primer tiempo "no son una cuestión táctica porque en la segunda parte jugamos con Sánchez como centrocampista ofensivo, con Vidal y Barella en el medio. Ha cambiado la actitud, la determinación, las ganas de presionar fuerte y de luchar. Marcamos cuatro goles y hubiéramos podido haberlo hecho otros".

Ahora, el Inter de Milán recibirá al Real Madrid por la cuarta jornada de la Liga de Campeones con la misión de sumar su primer triunfo en el torneo, el próximo miércoles 25 de noviembre a las 17:00 horas.