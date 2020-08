Antonio Conte: "No estoy seguro de ser el entrenador del Inter la próxima temporada"

El Inter de Milán no pudo ante la contundencia del Sevilla y cayó por 3-2 en la final de la Europa League. El cuadro Nerazzurro se quedó con las ganas de levantar una nueva Copa UEFA y los dardos apuntan a su entrenador, Antonio Conte.

El Sevilla fue amplio dominador en varios pasajes del partido, impidiendo al cuadro lombardo hacer su juego. Ante esto, tanto la prensa italiana como los hinchas se lanzaron contra el estratega por su superado planteamiento.

Tras el encuentro, Conte atendió a los medios de comunicación y puso en duda su continuidad: "Me reuniré con los dirigentes del club la semana que viene y tomaremos una decisión sobre mi futuro. No estoy seguro de ser el técnico del Inter la próxima temporada, lo decidiremos juntos".

"Ahora tenemos que volver a Milán, todos nos tomaremos unos días libres y luego, con la cabeza fría, nos encontraremos y examinaremos la temporada y todo. Intentaremos planificar el futuro del Inter de forma muy serena, conmigo o sin mí", añadió el DT.

Por otro lado, el técnico hizo un balance de la campaña del Inter: "Ha sido una temporada muy dura desde todos los puntos de vista, es justo descansar antes de tomar una decisión por el bien del Inter, con la máxima cordialidad hacia todos. No hay absolutamente ningún odio, solo diferentes puntos de vista".

Alexis Sánchez se quedó con las ganas de su primera Europa League

"Es una cuestión de puntos de vista y de algunas situaciones que me enfrenté y que no me gustaron. Sé que los años en el Inter son duros, pero hay un límite para todo. Hay implicaciones que no deben afectar la vida privada. Debo ver si opto por el fútbol o la familia", agregó.

Finalmente, el italiano le agradeció a sus jugadores por su entrega: "Los chicos lo dieron todo y perdimos ante un equipo experimentado y acostumbrado a estas etapas. Estos muchachos deben tener la certeza de que han trabajado duro y han crecido. Llegaron a jugar una final en una competición importante como la Europa League".