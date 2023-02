36 años tuvo que esperar el pueblo argentino para que la selección trasandina lograra ganar nuevamente la Copa del Mundo. El pasado 18 de diciembre del 2022, Argentina derrotó por penales a Francia y logró ser monarca del mundo por tercera vez en su historia, gracias a las sólidas actuaciones de Lionel Messi, Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Enzo Fernández, Ángel Di María, entre otros.

Justamente el Fideo fue uno de los más destacados de aquella final, donde logró convertir el segundo tanto de la jornada a favor de la Albiceleste. Ángel Di María es uno de los últimos referentes de la selección, siendo además el autor material del único gol con el que Argentina derrotó a Brasil en el mítico Maracaná y lograr la Copa América del 2021 tras 28 años.

Durante esta jornada el formado en Rosario Central se bajó de participar en la próxima Copa del Mundo del 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, pero no descartó la posibilidad de asistir a la próxima Copa América que también se organizará en suelo norteamericano.

"Ya no llego al Mundial que viene pero mi objetivo es estar a la altura para ser parte de la próxima Copa América". El Fideo sabe la importancia de Lionel Messi para Argentina y sueña con seguir disfrutándolo. "Lionel tiene que estar. Es Leo, es el mejor jugador de la historia. Él es Messi, siete balones de oro, Champions, Mundial de Clubes, Mundial, Copa América, Finalissima, ganó todo con el Barcelona y donde estuvo, él es el mejor de la historia sin ninguna duda", mencionó en ESPN.

Las críticas a Dí María

Cuando los resultados y los campeonatos no se daban para Argentina, Ángel Di María fue uno de los grandes apuntados por la parcialidad trasandina. Ante esta situación, el ahora jugador de la Juventus recordó esos momentos que a la postre terminaron por fortalecerlo.

"Valió la pena todo el sacrificio, todas las veces que me ha tocado dar la cabeza contra la pared, aguantar las críticas, tener el apoyo constante de mi familia para que nunca afloje, lo que me enseñaron desde chico y eso me dio la fuerza para seguir peleando. Siempre dejé todo por la camiseta de Argentina. Al fin y al cabo se terminó dando y es como si fuese una película".