Andrés Marocco no cree en cuentos de hadas: "Que Colombia vaya al Mundial por Ecuador suena lógico, pero no es para nada probable"

Cuesta que Andrés Marocco crea algo que va contra su instinto. El destacado periodista tiene más olfato que Sherlock Holmes, y por eso no quiere enfriar champaña ni mucho menos después de la puerta que se ha entreabierto para la selección de Colombia, en un capítulo extra de la teleserie que protagonizan Chile y su denuncia contra Ecuador por el caso Byron Castillo.

En el país de la familia Madrigal creen que, así como la Roja, Colombia también puede ir a Qatar 2022 por la ventana. Pero para eso, la FIFA tiene que comprobar la irregularidad del jugador del Barcelona de Guayaquil y descalificar a Ecuador de las eliminatorias, para que Perú clasifique de manera directa al Mundial y el equipo de Falcao, Ospina y Cuadrado se inscriba en el repechaje.

Muy bonito, pero Marocco no cree en los cuentos de hadas. "A mí me parece absolutamente descabellado el tema, no creo que la FIFA le vaya a quitar a Ecuador el cupo, no lo creo. Pero al parecer existe la posibilidad", sentencia el rostro de ESPN para toda América, en diálogo con sus panas de Redgol.

"Existe la opción de que le hagan caso a lo que pide Chile y Chile vaya directo y no cambie el resto, que Perú siga yendo al repechaje y Colombia no tendría opción porque no jugó contra el Ecuador de Castillo; y la otra es que descalifiquen completamente a Ecuador. Y al descalificar a Ecuador, simplemente se baja un puesto, no le tocaría nada a Chile y a Colombia sí", apunta.

El tema se puso en boga con el nombramiento del nuevo seleccionador colombiano, casi entre gallos y medianoche. Se trata del primer ayudante de José Pekerman, Néstor Lorenzo. "Al tener que jugar el repechaje, no tiene ninguna presentación que Colombia no cuente con técnico. Es una opción que suena lógica, pero que no es para nada probable. Con el debido cariño y respeto que tengo por Chile, creo que no va a pasar nada", explica.

De todas maneras, Marocco advierte que algo de eso debe tener la llegada de Lorenzo. "No hay ni cinco minutos de ilusión de mi parte al respecto, pero seguramente alguien dijo 'oiga, qué tal que pase, cómo no vamos a tener técnico'. Y ya hubo un contacto con Néstor, que de los candidatos que estaba sonando es el más barato, que conoce bien el medio y los jugadores", reflexiona el comunicador.

El nuevo estretega deja atrás candidatos como Ricardo Gareca, aunque Marocco cree que hay algo de idiosincrasia. "Nosotros estábamos esperando seguramente un técnico de más nombre, porque somos muy esnobs y creemos que a Colombia lo tiene que dirigir Guardiola, Bielsa o Galllardo, y eso nunca va a pasar. Él nombre (de Lorenzo) estaba ahí, pero no era el más deseado", reconviene.

Al menos Marocco se queda con buenas sensaciones por el flamante DT. "Era el que tenía más injerencia en José (Pekerman). Indudablemente era el que más hablaba, era el segundo por encima de Pablo Garabello y de Patricio Camps. Trabajó un año haciendo Balón Dividido en Buenos Aires y conoce al medio y al jugador colombiano".

"Néstor ha estado muy pendiente y fuera de eso es más ofensivo que Pekerman. En Perú dicen que Melgar juega para adelante y es protagonista. En ese sentido, Colombia estaba buscando un técnico que nos pusiera a atacar otra vez, porque lo de Rueda y Queiroz fue lamentable en ese sentido", completa el entrevistado.

Vale decir que FIFA informó que su decisión por el caso Byron Castillo se conocerá el próximo 10 de junio, cuatro días después del plazo para que Ecuador entregue su defensa ante la denuncia de Chile, y tres días antes de que se dispute el repechaje entre Perú y el finalista asiático, que definirán el próximo martes Australia y Emiratos Árabes Unidos.