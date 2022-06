El caso Byron Castillo no sólo es noticia de portada en Chile y Ecuador. Colombia ha seguido paso a paso el desarrollo de los acontecimientos ya que, tal como la Roja, su selección puede sacar partido de una decisión de la FIFA, revertir la eliminación del Mundial de Qatar 2022 y entrar por la ventana a la próxima Copa del Mundo

Todos esos elementos se pusieron sobre la mesa en las últimas horas, luego de que se confirmara el nombramiento de Néstor Lorenzo como nuevo seleccionador colombiano tras el fallido proceso de Reinaldo Rueda. Un anuncio sorpresivo para quien era técnico del humilde Melgar de Perú y fue ayudante de José Néstor Pekerman por varias décadas.

Pero en la prensa colombiana ven debajo del agua. Y el periodista Antonio Casale fue uno de los que puso el énfasis en que la premura de la nueva contratación puede relacionarse con la causa de Byron Castillo. Una de las opciones es que la FIFA descalifique a Ecuador, lo que permitiría que Perú clasifique directo y Colombia juegue el repechaje el próximo 13 de junio.

"Colombia tiene una serie de ofertas para jugar partidos amistosos de aquí al Mundial. Y varios de los representantes que negocian esos partidos amistosos piden que Colombia tenga un técnico en propiedad, porque eso le da más seriedad", explicó Casale en la señal colombiana de ESPN, minutos después de la oficialización de Lorenzo.

¿Por qué Colombia puede ir al Mundial de Qatar 2022?



Antonio Casale no se quedó ahí y muy prolijamente explicó la situación. "Hay un segundo punto y en esto quiero ser muy claro. Colombia no ha pedido nada, Colombia no ha gestionado absolutamente nada ni ha movido un dedo. Pero sí ha sabido que la noticia que salió de Chile puede convertirse en realidad", alertó el comunicador.

"La demanda de Chile a Ecuador por Byron Castillo puede terminar en tres cosas. Uno, que no pase nada, que es lo más posible, y que haya una sanción para el jugador en caso de que se compruebe. Dos, que efectivamente los puntos de los países que jugaron contra Ecuador cuando jugó Byron Castillo vayan para los rivales, en cuyo caso Chile se quedaría con el lugar", introdujo.

"Pero tres, y a esta hora tiene el mismo peso de las otras dos, y reitero porque así me lo hizo saber la fuente, que a Ecuador se le quiten todos los puntos, en cuyo caso se corre Perú al cuarto lugar y Colombia al repechaje. Y si hay repechaje, el repechaje es ya. Todo esto hace que Colombia acelere el proceso", sentenció Casale.

De esta manera, se agregará un nuevo ingrediente al caso Byron Castillo, pero ahora con una reacción que, si bien oficialmente no se vincula con el alegato chileno, suma votos para que la FIFA revise profundamente la documentación de Byron Castillo. Como la población de Colombia supera los 50 millones de habitantes, no es exageración decir que se sumaron 100 millones de ojos a la revisión del controvertido caso.