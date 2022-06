El periodista lideró una particular transmisión por las webs de Mega y Meganoticias y las plataformas digitales, acompañado por el relator Marcelo González. Interactuando con la gente por diferentes redes sociales aseguró que feliz iba al Mundial con la Roja, además que analizó el mal juego de Byron Castillo y el mensaje que le mandó Gustavo Alfaro a la FIFA.

El amistoso entre la selección de Ecuador y la selección de Nigeria, como preparación del equipo sudamericano para el Mundial Qatar 2022, tuvo un condimento especial, más allá de Byron Castillo.

Es que la transmisión de Mega fue liderada por Rodrigo Sepúlveda, quien con los relatos de Marcelo González, llevaron el encuentro en una particular forma, al estilo del popular Ibai Llanos, que se pudo ver por todas las plataformas digitales de Facebook, YouTube y Twitch.

En su particular estilo, Sepu estuvo comentando y compartiendo por redes sociales con sus seguidores, en donde, como era obvio, la atención estuvo centrada en Byron Castillo, quien jugó en todo el segundo tiempo para Ecuador.

Con la denuncia realizada por la ANFP ante la FIFA latente, el periodista aprovechó de analizar lo que está pasando actualmente, además de la chance de que el equipo de Eduardo Berizzo se meta en la cita.

"Si Chile por una cosa legal, por error de Ecuador, merece ir al Mundial, yo voy feliz al Mundial. No lo cuestiono. Acá hay una decisión de secretaria de la FIFA, que si ponen a Chile en el Mundial qué, ¿me voy a negar?", comenzó diciendo Sepúlveda.

Jugando con la gente, aprovechando la gran sintonía y la interacción que le permitieron las plataformas, el periodista abrió sus sentimientos con el caso Castillo.

"Me encantaría eso, pero no le digas a nadie (voz y risa malvada)… te imaginas haciendo este partido pero en el estadio con Chile en el Mundial, en un estudio gamer. No necesitamos más que un estudio chiquitito", pasó el dato.

Con voz de alerta avisó cuando en el segundo tiempo Byron Castillo dejó la banca de suplentes para ingresar a la cancha, en lo que consideró fue una movida y una seña de Gustavo Alfaro.

"Lo que hace Alfaro es decirle a la FIFA 'este es ecuatoriano y juega por su selección'. Esto no es ilegal. Él no tiene que verlo. Esto es un mensaje que manda el técnico y la Federación". comentó.

Eso sí, al momento de analizar el juego de Castillo, Sepúlveda consideró que estaba un tanto nervioso, salvo una jugada que casi termina en gol de Gonzalo Plata, que empezó el hombre del Barcelona de Guayaquil.

"Plano, a mi me gustan los laterales con profundidad, que primero defiendan pero que tengan proyección. Como los mejores momentos de Mauricio Isla. Acá Castillo llega hasta ahí (mitad de cancha) y le falta de mitad hacia arriba", finalizó.