André Onana no seguirá acompañando a Camerún en Qatar 2022. El portero titular del combinado africano fue marginado del partido ante Serbia -el que terminó en un empate- y luego borrado definitivamente de la lista de convocados, todo por "discrepar con el modelo de juego" de Rigobet Song.

"Onana quiso salir y lo aceptamos. Hay que adaptarse a la disciplina del equipo. Si no puedes hacerlo, adecuarte a lo que le pedimos a este equipo, creo que es necesario dar un paso al lado", comentó el entrenador camerunés en conferencia de prensa.

Por su lado, el golero usó sus redes sociales para lanzar un comunicado y dar su versión de los hechos. "Quiero expresar mi afecto por mi país y su selección. Ayer -lunes- no se me permitió estar en el campo y ayudar a Camerún a alcanzar sus metas, como siempre hago. Siempre me he comportado con buen comportamiento en el camino del equipo para ir alcanzar el éxito", escribió.

"He puesto todo mi esfuerzo y energía en encontrar soluciones a una situación que a veces experimenta un futbolista, pero no ha habido ayuda por la otra parte. Algunos momentos son difíciles de asimilar, pero siempre he respetado las decisiones de la gente al mando de buscar el éxito para nuestro país", siguió.

"Extiendo toda mi fuerza a mis compañeros, porque demostramos que somos capaces de llegar muy lejos en esta competición. Los valores que promuevo como persona siempre han sido los que me han identificado a mí y los que mi familia me ha dado desde mi infancia. Representar a Camerún siempre ha sido un privilegio. El país primero y por siempre", cerró.

