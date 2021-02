Ander Herrera da el ejemplo: "Cuando el Barcelona habló de Neymar no me gustó, así que no diré nada de Messi"

La posible llegada de Lionel Messi al PSG se ha convertido en una guerra de declaraciones entre los franceses y el Barcelona por las maneras en la que los parisinos han manifestado sus deseos de contar con el argentino para la siguiente temporada en caso de no renovar su contrato con los culés.

En medio de todos esos dimes y diretes, uno de los pocos que ha puesto un poco de cordura al asunto ha sido Ander Herrera. "Cuando el Barça habló de Neymar no me gustó, así que yo no diré nada de Messi", mencionó el volante con pasado en el Athletic de Bilbao y Manchester United.

De hecho, se mostró excéptico al arribo del 10 culé. "¿Juntar a Messi, Neymar y Mbappé? No sé cómo funciona el fair play financiero, pero creo que no. En el fútbol yo lo he visto todo", apuntó. Pero más allá de eso se deshizo en elogios al capitán blaugrana. "Messi es el mejor jugador que he visto y al mejor que me he enfrentado. Es una verdad como un templo", indicó.

Herrera se fue a lo futbolístico y conversó sobre el duelo de octavos de final de Champions League, precisamente ante Barcelona. "No creo que haya un favorito en la eliminatoria contra el Barça. Uno de los dos equipos tiene a Messi, así que mínimo es un 50-50. Para mí las claves contra el Barça serán Messi y De Jong, que no estén cómodos", añadió.

El mediocampista, además, explicó cómo es convivir con dos estrellas de la talla de Neymar y Kylian Mbappé. "Neymar es un líder natural. Kylian es muy joven, va a ser uno de los mejores, pero no hay que obligarle a que abandere el proyecto".