El Real Madrid de Carlo Ancelotti y el Atlético de Madrid de Diego Simeone protagonizarán este sábado una nueva versión del derbi madrileño por La Liga. El conjunto merengue se encuentra en la segunda posición de la tabla, mientras que el cuadro rojiblanco está en el cuarto lugar.

En la antesala del compromiso, Carletto respondió a las preguntas de la prensa y sorprendió al elogiar al Cholo. "Me gustaría pasar tiempo con él porque amamos el fútbol. Creo que él no tiene nada que aprender de mí, pero pasando tiempo juntos se aprenden cosas", expresó.

"Nunca he visto cómo trabaja y me gustaría para mi experiencia personal conocer su trabajo del día a día, cómo prepara los entrenamientos. Me gustaría mucho saber cómo prepara el partido de mañana. Ahí se aprende. Lo podemos compartir después del partido", agregó el entrenador.

Además, el italiano le atribuyó los logros del cuadro colchonero. "Simeone me gusta como persona, es muy honesto en la evaluación que hace de los partidos y es un entrenador que ha tenido mucho éxito en el Atlético de Madrid. No tenemos que olvidar que gran parte del éxito en los últimos años ha sido gracias a un entrenador que ha sido capaz de meter una mentalidad y una identidad bastante reconocible. Ha sido un éxito como entrenador", valoró.

Real Madrid vs Atlético de Madrid

El conjunto merengue es el equipo que más victorias ha conseguido en la historia de los derbis madrileños y registra 150 triunfos mientras que los rojiblancos han obtenido 73 victorias. Terminaron empatados en 68 ocasiones.

Las estadísticas están a favor del Real Madrid, pero mañana en el Santiago Bernabéu se verá si el equipo del Cholo Simeone logra acortar la brecha.