Inter de Milán tuvo una gran noche recibiendo a la Roma en el estadio San Siro por los cuartos de final de la Copa Italia, donde venció por 2-0 con un gol de Edin Dzeko en el minuto 2 de juego y en el 68' Alexis Sánchez anotó una verdadero golazo desde afuera del área con el que selló la victoria.

Así, el cuadro lombardo avanzó a semifinales con Alexis y Arturo Vidal como titulares, el King fue reemplazado en el 85', y todos los aplausos se los llevó el máximo goleador histórico de La Roja, que sacó un misil con el cual dejó sin opciones al arquero portugués Rui Patrício.

Y tras el encuentro el tocopillano aprovechó para volver a dejar en claro que quiere más protagonismo con el elenco nerazzurro, y en conversación con Sport Mediaset fue consultado sobre si su gol es un mensaje para Simone Inzaghi para recibir una nueva oportunidad como titular ante Napoli.

Por eso, el Niño Maravilla evidenció de entrada que "siempre quiero jugar, y lo dije también con Conte", para después reconocer que "luego un entrenador toma sus decisiones y las respeto, aunque sea difícil jugar 10-15 minutos", se lamentó el tocopillano.

Después, el formado en Cobreloa tuvo palabras para la dolorosa caída ante el AC Milán del fin de semana recién pasado por el Clásico della Madoninna y confesó que "jugamos bien en el derbi, pero en los partidos así no hay que cometer errores. Estamos tranquilos, seguimos estando primeros, vamos con la frente en alto. La Roma es fuerte, lo hemos visto en el campo”.

Con este resultado, el Inter fue el primero en avanzar a las semifinales y los demás participantes en la decisiva instancia se definirán en los cruces entre Milán vs Lazio (miércoles 9), Atalanta vs Fiorentina (jueves 10) y Juventus vs Sassuolo (jueves 10).

Así las cosas, el siguiente duelo del Inter de Milán será este sábado 12 de febrero a contar de las 14:00 horas donde visitarán al Napoli, su más cercano perseguidor en la tabla de posiciones, por la fecha 25 de la siempre intensa Serie A y en el cual un triunfo será clave para seguir punteros.