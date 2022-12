La noticia que nadie quería dar, finalmente se hizo realidad. Pelé falleció este jueves 29 de diciembre a los 82 años producto de un rebelde cáncer de colon con el que luchó con todas sus fuerzas este último tiempo, donde justamente hoy cumplía un mes desde que fue hospitalizado, pero esa batalla terminó y ya descansa en paz. Y tanto en Chile como en el mundo entero su leyenda no se podrá borrar.

En todo el orbe lloran la triste partida del mejor futbolista del Siglo XX, quien no resistió más su lucha en el Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo, y en Chile también. Así, aunque O Rei ya no nos acompañará más físicamente, el recuerdo de sus visitas a nuestro país no se borrará nunca y aquí juntamos sus mejores fotos en esta larga y angosta faja de tierra.

Las mejores fotos de Pelé en Chile

El 15 de mayo de 2011, el histórico delantero nacido en Minas Gerais llegó a nuestro país para participar de un evento relacionado a la Copa Libertadores y uno de sus auspiciadores, y la rompió. Tomó desayuno con el entonces presidente Sebastián Piñera, compartió con el histórico Humberto "Chita" Cruz y hasta dio el puntapié inicial de un clásico universitario.

Tras aquella actividad, Pelé se fue directo al Estadio Nacional donde esperaban hinchas de Universidad de Chile y de Universidad Católica para jugar un nuevo clásico universitario, donde él fue el encargado de dar el puntapié inicial para que comenzara a jugarse el encuentro, que terminó 2-2 con goles de Eduardo Vargas (3' y 15'), Felipe Gutiérrez (12') y Milovan Mirosevic (37').

"Quiero agradecer de todo corazón el amor y cariño del pueblo chileno. Me considero un hijo de Chile, cuando vine con Brasil por primera Vez (en el Mundial del 62), eso fue una experiencia que nunca olvidaré", fueron sus palabras desde la cancha para después urse al palco a ser testigo del encuentro.

El ganador de tres mundiales con Brasil lució una elegante y llamativa chaqueta roja, una camisa blanca y una corbata con pantalones negros. Pasó a saludar a los jugadores, que se alistaban para jugar, y se tomó fotos con el Milo, capitán cruzado, y con José "Pepe" Rojas, capitán azul.

Finalmente, el siempre caballeroso Pelé pasó a saludar a la terna arbitral que dirigió Jorge Osorio y después recibió un par de reconocimientos y camisetas de la UC y la U de parte de los presidentes de las respectivas concesionarias en aquel entonces.

