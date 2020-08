A lo Michael Jordan: Preparan serie sobre la vida de David Beckham

El exito de la serie The Last Dance ha despertado el apetito de varios para seguir haciendo documentales de este estilo y llenarse de aplausos como sucedió con la cinta que mostró la vida de Michael Jordan.

En Inglaterra aseguran que David Beckham tendrá su propia serie y que su productora Studio 99 ya está negociando con las diferentes plataformas de video para deciri por dónde sería emitido.

El proyecto tiene por objeto repasar la carrera del Spice Boy desde que salió del Manchester United y su galáctico paso por el Real Madrid donde compartió camarín con figuras como Zidane, Ronaldo, Figo y Raúl.

Beckham junto a los jugadores del Inter Miami (Getty Images)

Según informa Telam "se tratará la vida post-futbolística de David, especialmente la creación de su nuevo equipo en Miami, pero también tendrá contenido personal. El interés en su vida y su familia es enorme. Todos tienen grandes esperanzas para esto".

Recordemos que no es la primera serie de Beckham, puesto que junto a varios compañeros entre los que destacaban Ryan Giggs, Gary Neville, y Paul Scholes, grabaron The Class of 92, donde se relata el ascenso de los jugadores formados en el United hasta llegar a primera división.