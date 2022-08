Gabriel Milito, entrenador de Argentinos Juniors, vivió uno de los momentos más graciosos de la jornada en el fútbol del país trasandino en el compromiso contra Unión de Santa Fe el cual disputaron en condición de local en el estadio Diego Armando Maradona, en donde un hincha tomó el protagonismo.

Faltando un poco más de 10 minutos, el Bicho de La Paternal estaba arriba en el marcador ganaba por 1-0 gracias a un tanto de Gabriel Ávalos en el primer tiempo pero ya estaban sufriendo para aumentar la ventaja, por lo que la hinchada estaba un poco desesperada por terminar de abrochar el resultado.

Es por eso que uno de los aficionados le empezó a gritar al técnico que hiciera un cambio para fortalecer la zona de volantes para que luego sucediera algo que resultó realmente increíble: el estratega empezó a escucharlo y le pidió orientación para realizar su siguiente movimiento.

El exfutbolista lo explicó en conferencia de prensa. "La democracia es libertad total, me reclamaba que ponga un volante y yo 'perfecto, coincido pero a quién'. Así todos nos sentimos protagonistas y participamos de esta construcción del juego. No me dio el nombre. 'No, un volante', me dijo. 'Ya sé, a quién' (le respondió)", indicó.

Luego siguió dando detalles de lo sucedido tras el partido. "Pero esa decisión te lleva uno o dos minutos, la gente la quiere ya, ya, ya. Te lo voy a poner el volante. Pusimos de volante a Nico Reniero. No me puteó, por ahí le gustó, pero putearme, no me puteo", manifestó entre risas.

Para hacerla más llamativa toda la situación, los cambios llegaron al minuto 83 y luego cayó el 2-0 nuevamente por medio de Ávalos. Al parecer, el hincha resultó buen técnico y Milito alguien inteligente para escuchar.