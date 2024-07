No hay dudas de que uno de los mejores títulos del año es Rise of the Ronin, también conocido por estas latitudes como “La Ascensión del Ronin”, videojuego exclusivo de PlayStation que llegó este 2024 y que recientemente tiene una importante novedad para quienes aún no le han dado una oportunidad a esta saga.

Así es, porque desde este miércoles los usuarios que posean una cuenta en PlayStation podrán jugar la demo de este popular juego , completamente gratis.

¿Juegos gratis? Descarga la demo de uno de los mejores títulos del año en PlayStation

El título, que tiene una evaluación de 76 sobre 100 en Metacritic (8.8 en usuarios), lanzó recientemente una demostración completamente gratuita y si deseas descargarla, solamente debes ingresar a la PlayStation Store y agregarlo a tu biblioteca de juegos.

En esta demo podrás disfrutar de la batalla con Gonzo, evento que te permitirá conocer un poco más de la historia principal de este título y ojo, que tus datos permanecerán guardados, por tanto, se conservarán cuando desees pasar al juego completo.

La Ascensión del Ronin se encuentra disponible solamente para PlayStation 5, y si deseas adquirir el título completo, debes ingresar a la PlayStation Store y comprarlo en alguna de las siguientes ediciones:

¿Qué contiene la edición deluxe de Rise of the Ronin?

Además del juego completo “La ascensión del Ronin”, la edición deluxe trae los siguientes elementos:

Bastón de ninja de Iga

Espadas gemelas de Toyokuni

Conjunto de armadura de guerrero Bando

Conjunto de vestimenta formal japonesa

Libro de arte digital

Banda sonora digital

Tráiler de Rise of the Ronin