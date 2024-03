Rise of the Ronin: Comentario del nuevo juego de Team Ninja para PlayStation 5

Partamos por lo obvio. Si llegaste hasta aquí, hay algo de Rise of the Ronin que te llama la atención. Algo de la imagen, los tráilers o comentarios que has visto que de alguna forma te interesa saber qué tal es lo nuevo de Team Ninja.

Puedes ser el tipo de persona que solo necesita una confirmación para comprarlo, o quizás no estás muy convencido. Podemos decir que tenemos una reseña para cada una de ambas personas.

Reseña de Rise of the Ronin: Muy de nicho, algunos años tarde

En entretenido y novedoso en algunos puntos si eres de los juegos más clásicos, es lo que nos trae Rise of the Ronin. Un videojuego que se toma en serio no solo las batallas, sino también la historia en el Japón de la Revolución Industrial, es decir, entre la era Tokugawa y la restauración Meiji.

El juego rápidamente tuvo diversos cruces estos últimos días, entre varios que alabaron el juego y otros que quedaron con mucho gusto a poco.

Te contamos los puntos más controversiales y destacados a continuación:

La gráfica

Los más conocedores de las producciones de Team Ninja no estaban tan sorprendidos a la hora de los gráficos. Y es que si bien de mi parte valoro muchísimo la “brutalidad” y los espadazos que sacan sangre de la forma más real en que pueden hacerlo, para quien está acostumbrado a gráficas como Spider-Man 2 o The Last of Us; sí, choca un poco los ambientes o efectos especiales simples en algunos puntos.

Para muchos no es un tema relevante, ya que la jugabilidad es por lo que llegan a Rise of the Ronin, pero es imposible que no incomode en ciertos puntos. Por momentos y esto ya sobrepasa los gráficos, sientes que estás jugando algo de hace unos años. ¿Es malo? No, pero tampoco esperes una locura gráfica.

Historia muy de nicho

Por lo que explicaba al principio, es difícil que llegues a este artículo sin tener al menos algún tipo de interés en los juegos de samurái o la misma cultura japonesa. Y es que es difícil que el videojuego te enganche demasiado si para ti no es relevante.

Esto porque hay puntos de la trama o las misiones que te hará valorar mucho más el juego o las historias si sigues esta cultura. O si tu sueño es andar de espadachín con una espada samurái.

Pero lo cierto es que aparecen personajes que si tu intención es solo avanzar rápido o tener peleas, no te quedarán muy marcados. Lo mismo con misiones que tienen un contexto histórico, pero debes estar sumamente enganchado para disfrutarlas al máximo.

Sin duda que Rise of the Ronin se esfuerza por innovar en algunas cosas, como elegir el aspecto de tus personajes. O tener toda una dotación de armas que vas desbloqueando con el correr de la historia. O los modos de pelea que si bien no son tan variados y mejoran según tus armas, tienen un estilo bien definido. Lo que nos lleva al siguiente punto

¿Así sería el Mortal Kombat con historias?

Lo que sentí y bastante en las peleas, era un estilo muy a lo Mortal Kombat, lo que amarán algunos y otros no tanto, sobre todo si no se familiarizan con los anteriores juegos de Team Ninja.

Y es que la jugabilidad de las peleas tiene mucho ese estilo de rol, salto y mucha patada o golpe de los juegos de arcade llevados al siguiente nivel. Lo que si te pones a imaginar, suena bastante bien.

Pero al mismo tiempo le entrega simpleza o tal vez poca innovación si esperas algo demasiado moderno. Tiene su gracia, pero terminando siendo, como dije antes, algo muy de nicho para ciertos players.

¿Puntos altos y bajos?

Lo positivo es sin dudas las peleas donde los fanáticos han destacado más, y jugándolo por cierto que es entretenido y lo mejor de Rise of the Ronin. Aunque puede ser algo repetitivo, los combates finales de cada misión si son todo un desafío y no basta con tirar patadas y espadazos.

Dificultad importante en este juego y a la que se le suma la brutalidad de estas peleas. Aunque a veces es extraño que luego de un ataque con espada tu contrincante o tú mismo sigas de pie como si nada; tampoco es que te puedan cortar 10 veces sin que mueras. Por lo mismo, la innovación está justamente en las batallas.

Lo malo es la gráfica que uno a estas alturas espera mucho más solo por el tema de la competencia, aunque entendemos que no es el punto fuerte del juego ni busca serlo. A esto se le suma que Rise of the Ronin tiene un público objetivo muy determinado y no busca ser más mundial de lo que ya es.