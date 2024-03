¡Un paquete exclusivo de Overwatch 2 y tres juegos! Los títulos que llegan en abril a PS Plus

PlayStation comunicó esta semana los títulos que llegarán a partir de abril a los planes de PS Plus de Sony, se tratan de tres juegos de gran nivel y una gran sorpresa para los fanáticos de Overwatch 2, quienes recibirán un paquete exclusivo.

Revisa los tres títulos anunciados por Sony junto a una increíble sorpresa para sus suscriptores.

Los videojuegos que llegarán a los planes de Playstation Plus en el mes de abril son “Immortals of Aveum”, “Minecraft Legends” y “Skul: The Hero Slayer”, juegos cuya disponibilidad se producirá a partir del próximo martes 2 de abril hasta el lunes 6 de mayo.

¡Ojo! Que eso no es todo, ya que, también se anunció un paquete exclusivo “Overwatch 2”*, el cual incluye skins gratuitas Legendary Beekeeper Sigma, Legendary Art Deco Symmetra, Siete Epic Skins y cinco Battle Pass Tier Skips.

*Este pack estará disponible por tiempo limitado para todos los miembros de PlayStation Plus.

Conoce los nuevos videojuegos que llegan a PlayStation Plus:

Inmortales de Aveum – PS5

La magia está en el centro tanto de tu ataque como de tu defensa. Experimenta un combate rápido, fluido y basado en hechizos en primera persona. Desbloquea y mejora más de 25 hechizos y 80 talentos. Descubre, mejora y crea cientos de piezas de equipo mágico, perfecciona tu estilo de juego en tres fuerzas de la magia y conviértete en el Triarca Magnus más poderoso de Aveum.

Minecraft Legends – PS4, PS5

En este juego de estrategia de acción explora una tierra apacible de ricos recursos y exuberantes biomas al borde de la destrucción. Los devastadores piglins han llegado, y depende de ti formar alianzas con nuevos amigos y mobs familiares, y luego liderar la carga en batallas épicas contra los feroces piglins para defender el Overworld.

Skul: El cazador de héroes – PS4

Como un humilde esqueleto Skul, debes salvar a tus hermanos demoníacos. Este juego de plataformas de acción en 2D cuenta con características de pícaro, con un mapa en constante cambio y un creciente arsenal de habilidades, cada una con su propio rango de ataque, velocidad y poder únicos. Equipa dos tipos a la vez para adaptarse a tu estilo de juego y cambia durante el combate para encontrar la mejor estrategia para derrotar a tus enemigos.