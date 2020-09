Neil Druckmann avisa que el multijugador de The Last of Us Part II "valdrá la pena"

Neil Druckmann, director de TLOU2, avisó por redes sociales que el multijugador online de The Last of Us Part II valdrá completamente la pena y le pidió a los fanáticos un poco de paciencia. Hace un par de meses se filtraron videos de este modo de juego que tiene altas expectativas de repetir el éxito que tuvo en la primera entrega.

"Gracias a todos los maravillosos fans por un increíble #TheLastofUsDay. Tu positividad y amor es increíblemente inspirador. Oh ... y sobre esa otra cosa ... ten paciencia. Valdrá la pena", manifestó el director de la franquicia por redes sociales.

Druckmann hace referencia al multijugador online al mencionar "esa otra cosa", un modo esperado por los fánaticos y del cual se han filtrado un par de imágenes. Cabe recordar que cuando fue lanzado The Last of Us 2 una de las grandes penas que se llevaron los gamers fue la ausencia del multijugador, pero todo se debe a un plan de Naughty Dog que celebró el The Last of Us Day.

De igual forma, no se conocen detalles de este multijugador online y si repetirá la fórmula de la primera versión. Sólo queda esperar información de Naughty Dog y estar atentos a los próximos meses para conocer cuándo saldrá el tan esperado modo de juego que expandirá la experiencia de TLOU2.

Thank you to all the wonderful fans for an incredible #TheLastofUsDay ! Your positivity and love is incredibly inspiring. Oh... and about that other thing... be patient. It’ll be worth it. ❤️ — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) September 27, 2020

