Análisis: The Last of Us Part II un obra maestra que nunca vamos a olvidar

Tuvimos el honor y el placer de terminar The Last of Us Part II. Entre 25 y 29 horas de juego te depara una historia conmovedora de Naughty Dog, que demoró 7 años en darnos la segunda parte del épico TLOU. Tenían mucho que perder, pero se atrevieron y lo hicieron de gran forma, mejorando pequeñas piezas de un título que rozó la perfección y le dieron la frescura necesaria para hacerte sentir en un mundo nuevo con varios toques ya conocidos.

HISTORIA Y PERSONAJES

Con cuatro años de experiencia, Ellie es nuestra protagonista que sufre con las consecuencias de todo lo ocurrido en TLOU. Por lo mismo, se tocan temas de "adultos" y que podrían ser tabús, pero que pueden dejar grandes mensajes. El videojuego también funciona como un actor social, que cae como broche de oro en una sociedad que pelea por la libertad de expresión y que quiere alejar de nuestras vidas situaciones como el racismo o el odio.

Más ágil, más veloz, con mayor fuerza y más guerrera que nunca, son las habilidades que tiene sobre el campo de batalla nuestra querida Ellie, una diferencia que sentirás en el control y que dejará a Joel como un completo ropero por lo tosco y lento. El primer juego nos mostró como Joel se transforma en el padre de Ellie, a tal punto que la salvó de todos los peligros y evitó su muerte. En la Parte II la emotividad sigue dominando a los personajes y son fundamentales a la hora de tomar sus decisiones, porque cada paso es motivado por momentos que no se pueden borrar de la mente. La venganza es un círculo vicioso que parece nunca acabar.

Naughty Dog nos introduce nuevos personajes que le dan una completa frescura al título y de los cuales logras encariñarte, ya que todos aportan en una arista distinta para conocer en profundidad a esta nueva Ellie, que tiene una identidad formada con 19 años y con pensamientos claros. Además, hay varios animales con nombres y con los cuales puedes interactuar, porque siempre hay tiempo para jugar con un perro en tu camino.

De todos modos, estamos libres de spoilers y en tus manos quedará encontrar las motivaciones de los protagonistas y antagonistas de este enorme videojuego, porque también conoceremos la contracara de esta historia conmovedora y emocional. Los viajes al pasado, para ponernos en contexto de los cuatro años que nos perdimos, son constantes y fundamentales para interiorizarte en cada misión que debes cumplir.

Por último, el juego y la historia están aún más humanizada, donde los humanos enemigos tienen nombres y se llaman por ellos. Además, los perros sufren y lloran cuando sus dueños son abatidos, pequeños toques que dan cuenta que la emotividad es la premisa que Naughty Dog quiso poner como su gran sello.

Ellie cuatro años después de TLOU

JUGABILIDAD MEJORADA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

The Last of Us 2 mantiene la base jugable de su primera versión, los mandos siguen igual de intuitivos y con una reacción completamente rápida. La estrategia de ataque está completamente mejorada y el sigilo se convierte en tu mejor aliado. La batalla cuerpo a cuerpo se hace fundamental cuando estás en aprietos y mantener una armada de mano mejorada siempre será tu mejor as bajo la manga.

La opción de esquivar (L1) a tus enemigos en las peleas cuerpo a cuerpo están muy bien ajustadas y con gran reacción, por lo que te puedes sacar a un par de rivales de encima con este apartado y se hará fundamental poder leer los movimientos de tus enemigos, así que a tener calma. Además, podemos correr, saltar en cualquier momento, agacharnos, arrastrarnos e incluso pasar por diferentes espacios pequeños, funciones que son necesarias en este semi mundo abierto.

Cada combate es diferente y te deja satisfacción, porque puedes planear tu estrategia de gran forma. De igual forma también puedes fallar en el intento y tu avence se ve perjudicado. También, existe gran variedad de armamento como el arco, rifle, escopeta, pistola, bombas aturdidoras, molotov y más que serán imprescindibles, porque toda bala cuenta. Todo esto lo debes complementar con el "modo escucha", porque al igual que la primera versión, con R1 podrás enterarte dónde estás tus rivales y así poder sorprenderlos.

La brutalidad también se hace presente, porque asesinar a tus enemigos no será más de lo mismo. Mucha sangre y diferentes fórmulas para aniquilar al que se te pone en frente. Se agradece para evitar la monotonía, pero por otro lado en muchas situaciones se roza la crueldad como matar a un perro para sobrevivir. Sus quejidos son lo peor.

La IA de los enemigos está mejorada y ellos son capaces de hacerte una emboscada, para no dejarte reaccionar ante un ataque. El sigilo sirve, pero hay momentos donde te atacarán y atraparán igual. Esto le da una mayor dificultad a tu paso por el juego y así mismo se transforma en un desafío.

Quizás uno de los puntos bajos en este apartado de la IA son los movimientos erróneos de tus acompañantes, porque al igual que en TLOU Parte 1 hay momento en que vas en equipo a enfrentar a tus enemigos. El compañero no se esconde de forma correcta, se cruza frente a ti y arruina tus intenciones o se convierte en un estorbo sin atacar al rival. No pasa todo el tiempo, pero hay momentos en que se hace notorio y le quita un poco de realidad al modo sigilo.

Modo escucha para la estrategia de ataque

ESCENARIOS Y APARTADO GRÁFICO

El tiempo de producción de The Last of Us Part II lo vale completamente. Naughty Dog puso toda su experiencia en acción y recrea un hermoso mundo destruido con un hiperrealismo descomunal. El apartado gráfico de los escenarios es impresionante y no se les fue ningún detalle a la hora de la construcción de los edificios de Seattle o los cuartos oscuros.

El césped largo se siente tan natural, que dan ganas de quedarte ahí para siempre. Pero eso no es todo, el clima también juega y la lluvia también afecta a los personajes, que ven como sus prendas se van mojando y los charcos en las calles tampoco pasan desapercibidos con un acabado totalmente de lujo. La misma nieve ralentiza tus movimientos y tiene un impacto en la visión.

La gráfica también hace gala en las expresiones y recreaciones faciales de los protagonistas de la historia. Pena, rabia, ira, adrenalina y más se puede apreciar en los personajes según la situación que vives. El diseñado de los cuerpos también concuerda con la habilidad que puedes tener en tus controles a la hora de moverte. Yo personalmente me quedé por muchos momentos me quedé mirando las manos de los personajes, porque el nivel de detalles es enorme; con uñas sucias o manos con barro. Una completa pasada.

TLOU 2 cuenta con unos paisajes dignos de envidiar y que logran plasmar todo el poder que puede conseguir la PlayStation 4, que está en sus últimos meses antes de dar paso a la PS5. Los cuartos oscuros que contienen esporas, son dignos de un juego de terror y debo reconocer que por muchos pasajes me sentí en los clásicos Resident Evil y un par de veces salté de mi asiento por el susto.

El día, el atardecer y la noche están muy bien recreada en diversos escenarios que tienen mar, destrucción, fuego y muchos más detalles que aportan al drama der ser el último de nosotros. Un mundo semi abierto que permite la exploración y donde podrás encontrar varios easter eggs si eres un buen buscador en los rincones de The Last of Us 2.

Ellie en un cuarto oscuro y con esporas

SONIDO ENVOLVENTE Y MUSICALIZACIÓN ÉPICA

No necesitas un gran sistema de sonido para disfrutar de los detalles que nos deja TLOU 2 en cada momento. Los efectos de sala o efectos de foley son una completa pasada y cada acción en el juego se hace más real gracias a este tremendo sentido que se convierte fundamental.

Desde la carga de las armas y hasta un simple paso por el agua se meten en tus oídos dándole una tremenda identidad a los movimientos que haces con Ellie. Pero no es todo, ya que también el doblaje al español latino es digo de una película de cine y puedes disfrutar el videojuego completamente con estas voces, no pierdes emoción y ganas la oportunidad de combinarlas con la gesticulación de los personajes en cada cinemática.

Gran parte esta sensación de supervivencia y tensión viene de este "sonido envolvente", que también te da pistas sobre tus enemigos y que te obliga a estar atento en cada momento. Puedes usar tus cascos o el sonido de tu TV en un volumen regular para empaparte de la aventura e historia de The Last of Us 2.

Pero el broche de oro llega con la musicalización de Gustavo Santaolalla, que con sus piezas musicales te llena de emotividad y le da un mayor impulso a una historia que por sí sola ya tiene un trasfondo importante. Para Ellie nunca es mal momento de tocar su guitarra y puedes practicar con ella cuando lo desea.

CONCLUSIÓN

The Last of Us Part II cumple a cabalidad y es un juego que vale completamente la pena. Los años de espera no fueron en vano y tendrás asegurado como mínimo 25 horas de juego, algo que no se ven comúnmente en los actuales títulos. Naughty Dog dejó en claro que TLOU 2 es necesario y no empaña a su antecesor, porque lograr pulir los detalles que a la primera entrega le faltó, además que argumentalmente siguen una línea que era necesaria saber y conocer.

PlayStation 4 puede descansar tranquila, porque su obra maestra ya fue encontrada. El videojuego no se hace monótono y lo cambios de personajes y combinación de estrategias te hacen aprovechar al máximo todo tu armamento, incluso los que miramos en menos en un inicio, lo digo porque me pasó.

Probablemente el punto negro o lo que echaremos de menos de la primera versión es el modo multijugador, que muchos fanáticos disfrutaron y siguen disfrutando. Ahora nos entregan un modo historia plus, donde podremos revivir la historia de The Last of Us 2 con todas las mejoras logradas tu primera gran sesión para terminar el título. Sobre el final, la historia se alarga innecesariamente, pero estoy seguro que los productores lo hacen con alguna motivación que conoceremos en un par de años.

The Last of Us Part II roza la perfección y tiene todos los puntos a favor para quedarse con el GOTY, porque difícilmente un juego este año logre superar a la obra de Naughty Dog que es fuerte en todas las aristas. El próximo 19 de junio podrán sacar sus propias conclusiones, pero desde este humilde lugar les recomendamos disfrutar con todo la historia de Ellie y compañía. Un título que no puedes dejar pasar.