Filtrado el modo multijugador de The Last of Us Part II

The Last of Us Part II debutó con una gran jugabilidad e historia, pero en comparación a su primera versión no cuenta con un modo multijugador online. Eso parecía así hasta ahora, ya que se filtró un video que muestra el multiplayer online y que tiene el regreso de las facciones.

En el video filtrado se puede apreciar como se enfrentan dos equipos y como un jugador elimina a otro con un cuchillada por la espalda.

De todos modos, queda esperar la confirmación oficial por parte de Naughty Dog, para desmentir o anunciar la existencia de este modo que causó furor en la primera versión del videojuego.

The Last Of Us 2 fue todo un éxito de ventas y superó con creces las expectativas. Se convirtió en el exclusivo de PlayStation que más copias distribuyó.