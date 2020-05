¡La rivalidad sigue intacta! Stefan Kramer advierte a Manuel De Tezanos: “Si salgo campeón te lo voy a gritar en la cara”

Este viernes arranca el Torneo eSports Celebrity por las pantallas del Canal de Fútbol (CDF), en donde el imitador Stefan Kramer y el comentarista deportivo Manuel De Tezanos serán parte de este certamen virtual.

En ese sentido, el imitador revivió la cómica rivalidad con el periodista deportivo, pues ambos se enfrentaron en dos ocasiones por el Side Match del Torneo Entel eSport que dejó como resultado un triunfo para cada uno.

Ante esa igualdad y como parte de una sana rivalidad virtual, el humorista aprovechó la invitación al programa Todos Somos Técnicos (TST) para advertir a comunicador y expresar que “si soy campeón del torneo te lo voy a gritar en la cara De Tezanos”.

¡La Doctora Polo advirtió a Manuel De Tezanos sobre su derrota en el Torneo Entel eSports Celebrity! ��



Stefan Kramer en #TodosSomosTécnicos

Pero eso no fue todo, porque a través de la imitación de la doctora Polo expresó “que se han creído opinando de fútbol cuando todos ya están retirados. Escúchenme bien, se viene un gran Torneo eSports y De Tezanos cuídate ¡cuídate!”

También, fuera de los personajes, tuvo palabras para confesar que “me gusta mucho Universidad Católica. Cuando era chico iba mucho al estadio a ver a la UC, pero ahora estoy más alejado. Mis hijos me están volviendo esa pasión”.

Stefan Kramer fue invitado al programa Todos Somos Técnicos del CDF para hablar sobre su participación en el Torneo eSports Celebrity que arrancará este viernes. (FOTO: Pantallazo)

“Me fui a probar a Universidad Católica, pero no quedé. Jugaba de lateral, pero en todos los partidos que jugué nunca toqué la pelota”, relató, agregando que “yo tuve la posibilidad de tener a Jorge Pellicer como entrenador en el club Manquehue y él me entregó un liderazgo que me hizo pensar y querer ser entrenador de fútbol”, sentenció.