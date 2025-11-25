Un gran evento de freestyle se llevará a cabo este fin de semana en Argentina, con la realización del esperado evento Red Bull Batalla: Nueva Historia, gran evento que celebra los 20 años de historia, desde la primera Final Internacional, que tuvo lugar en Puerto Rico en 2005, hasta hoy y que enfrentará a artistas legendarios de las primeras competencias, con la próxima generación de MC’s, uniendo así el pasado y el futuro de esta disciplina en una sola jornada.

Imperdible show a celebrarse en el Tecnópolis de Buenos Aires y que también contará con participación chilena, gracias a la presencia de Blazzt como parte de los jueces, Seo2 como presentador y DJ Atenea, entre otros.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver Red Bull Batalla: Nueva Historia?

El evento de freestyle, Red Bull Batalla: Nueva Historia tiene lugar el próximo sábado 29 de noviembre a partir de las 17:15 horas de Chile en el Tecnópolis de Buenos Aires , Argentina.

El evento podrás seguirlo a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla.

Los MC’s participantes

A diferencia de otros eventos de Red Bull Batalla, los MC’s participantes son por invitación para celebrar los 20 años de historia. Estos son 16 participantes de distintos países:

Frescolate (Argentina)

Exe (Argentina)

Fat N (Colombia)

Bnet (España)

Aczino (México)

Arkano (España)

Rapder (México)

Noult (España)

Skone (España)

Invert (España)

Azuky (México)

Hadrian (México)

Link One (Puerto Rico)

Gazir (España)

Sophia (Argentina)

Chuty (España)

Los 16 MC’s que dirán presente en Red Bull Batalla Nueva Historia.

Los jueces encargados de decidir al gran ganador de este evento, en tanto, son:

Dtoke (Argentina)

El B (Cuba)

Kim (Venezuela)

Jayco (República Dominicana)

Blazzt (Chile)

Adicionalmente, el evento contará con presencia de los siguientes presentadores y DJs durante la jornada:

Seo2 (Presentador, Chile)

Queen Mary (Presentador, España)

Serko Fu (Presentador, México)

Sonicko (DJ, México)

Stuart (DJ, Argentina)

Zone (DJ, Argentina)

Verse (DJ, España)

Atenea (DJ, Chile)

