Un gran evento de freestyle se llevará a cabo este fin de semana en Argentina, con la realización del esperado evento Red Bull Batalla: Nueva Historia, gran evento que celebra los 20 años de historia, desde la primera Final Internacional, que tuvo lugar en Puerto Rico en 2005, hasta hoy y que enfrentará a artistas legendarios de las primeras competencias, con la próxima generación de MC’s, uniendo así el pasado y el futuro de esta disciplina en una sola jornada.
Imperdible show a celebrarse en el Tecnópolis de Buenos Aires y que también contará con participación chilena, gracias a la presencia de Blazzt como parte de los jueces, Seo2 como presentador y DJ Atenea, entre otros.
¿Cuándo, a qué hora y dónde ver Red Bull Batalla: Nueva Historia?
El evento de freestyle, Red Bull Batalla: Nueva Historia tiene lugar el próximo sábado 29 de noviembre a partir de las 17:15 horas de Chile en el Tecnópolis de Buenos Aires, Argentina.
El evento podrás seguirlo a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla.
Los MC’s participantes
A diferencia de otros eventos de Red Bull Batalla, los MC’s participantes son por invitación para celebrar los 20 años de historia. Estos son 16 participantes de distintos países:
- Frescolate (Argentina)
- Exe (Argentina)
- Fat N (Colombia)
- Bnet (España)
- Aczino (México)
- Arkano (España)
- Rapder (México)
- Noult (España)
- Skone (España)
- Invert (España)
- Azuky (México)
- Hadrian (México)
- Link One (Puerto Rico)
- Gazir (España)
- Sophia (Argentina)
- Chuty (España)
Los jueces encargados de decidir al gran ganador de este evento, en tanto, son:
- Dtoke (Argentina)
- El B (Cuba)
- Kim (Venezuela)
- Jayco (República Dominicana)
- Blazzt (Chile)
Adicionalmente, el evento contará con presencia de los siguientes presentadores y DJs durante la jornada:
- Seo2 (Presentador, Chile)
- Queen Mary (Presentador, España)
- Serko Fu (Presentador, México)
- Sonicko (DJ, México)
- Stuart (DJ, Argentina)
- Zone (DJ, Argentina)
- Verse (DJ, España)
- Atenea (DJ, Chile)