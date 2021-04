Red Bull Batalla | Nitro le avisa a sus fanáticos: "Quizás algún día vuelva por ustedes, pero por ahora no me interesa"

El flamante campeón de FMS Chile, Nitro, aún vive días de gloria luego de su exitosa e inolvidable temporada en la liga de freestyle. El freestyler fue el campeón al derrotar a Acertijo en la última jornada de la competición nacional.

Ahora, Nitro se enfoca en lo que viene. En su cuenta de Instagram, aprovechó el espacio para interactuar con sus seguidores para que le preguntaran lo que sea. El campeón de FMS no tardó en comenzar a soltar algunas respuestas.

Una de las más llamativas fue cuando le consultaron por la Red Bull. "Desde la Inter has subido mucho el nivel. Ahora que ganaste la FMS Chile, ¿Se viene la Red Bull?". A lo que Nitro respondió:

"Gracias... No me inscribo a una Red Bull desde 2016. Este año vuelvo a pasar de esa compe. Quizás algún día vuelva por ustedes que me lo piden, pero por ahora no me interesa", expresó.