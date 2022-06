Los fanáticos del freestyle tendrán un lindo domingo con un gran evento de esta disciplina, ya que en Zaragoza se celebrará la jornada 5 del FMS España, con batallas y rimas que prometen.

Algunos de los mejores freestylers de España aterrizan en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, el cual tiene una capacidad para más de 10 mil personas y en donde los competidores intentarán sumar la mayor cantidad de puntos posibles para así llegar a la parte alta de la tabla de posiciones, la que actualmente es dominada por Chuty, seguido por Gazir y Sweet Pain en el segundo y tercer puesto, respectivamente, completando el podio.

Son seis las batallas confirmadas en Zaragoza, las que tendrán frente a frente a Blon vs. Gazir, Chuty vs. Sawi, Tirpa vs Zasko, Mnak vs. Hander, Socas vs. Mr. Ego y Skone vs. Sweet Pain. En cuanto al jurado, los cinco encargados de evaluar las mejores rimas serán Asier, Piezas, Estrimo, Soen y Noult.

Zaragoza es una ciudad con cultura hip hop en España, por lo que se espera un gran y encendido público en el Pabellón Príncipe Felipe. Ahora la responsabilidad la tienen los MCs para hacerlos temblar con sus mejores rimas.

Día y hora: ¿Cuándo es la jornada 5 de la FMS España?

La jornada 5 de la FMS España se realizará este domingo 26 de junio a partir de las 12:00 horas Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver EN VIVO por STREAMING o TV la jornada 5 de la FMS España?

La jornada 5 del FMS España será transmitido a través del canal oficial de Urban Roosters en YouTube.