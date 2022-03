¡Atención fanáticos del freestyle! próximamente se realizará la tercera jornada de la FMS España 2022, la cual tiene a sus competidores completamente inspirados y en su mejor momento.

Como bien es sabido, la jornada 3 de la FMS España contará con los 12 mejores freestylers que la rompen en el país, como Chuty quien se posiciona como el actual lider y el favorito del público, tras derrota de Gazir ante Mnak, ambos freestylers que buscan ganarse el primer lugar en la tabla de posiciones.

Además, ya se encuentran confirmadas las batallas que se podrán presenciar durante esta tercera jornada, las cuales son Chuty vs. Mnak, Zasko Máster vs. Blon, Sweet Pain vs. Sara Socas, Tirpa vs. Sawi Elekipo, Gazir vs. Hander, Mister Ego vs. Jaff (exhibición) y los jueces que evaluarán son Asier, Piezas, Noult, Soen y Estrimo.

Y como aquí en Redgol siempre te mantenemos informado, a continuación te contamos todos los detalles acerca de la jornada 3 de la FMS España.

Tabla de posiciones FMS España

1. Chuty (6 puntos y 586 PTB)

2. Mnak (5 puntos y 554 PTB)

3. Sweet Pain (5 puntos y 552 PTB)

4. Gazir (4 puntos y 592.5 PTB)

5. Skone (3 puntos y 505 PTB)

6. Blon (3 puntos y 480.5 PTB)

7. Hander (2 puntos y 469.5 PTB)

8. Sawi Elekipo (2 puntos y 461.5 PTB)

9. Zasko (2 puntos y 450.5 PTB)

10. Mister Ego (2 puntos y 436 PTB)

11. Sara Socas (1 punto y 450 PTB)

12. Tirpa (1 punto y 449.5 PTB)

¿Cuándo es la jornada 3 de FMS España?

La jornada 3 de la FMS España 2022 se realizará el sábado 26 de marzo a las 18:00hrs (Hora local) en la ciudad de Santiago de Compostela, capital de la región de Galicia en el noroeste de España.

Horarios Latinoamérica

Chile: 14:00 hrs.

Argentina:14:00 hrs.

Perú: 12:00 hrs.

Colombia: 12:00 hrs.

México: 11:00 hrs.

Venezuela: 13:00 hrs.

Ecuador: 12:00 hrs.

¿Dónde ver EN VIVO la jornada 3 de FMS España?

La jornada 3 de la FMS España será transmitida a través de los canales oficiales de Urban Roosters en YouTube y Twitch.

Haz click AQUÍ para ver EN VIVO la Jornada 3 de la FMS España por Youtube

Haz click AQUÍ para ver EN VIVO la Jornada 3 de la FMS España por Twitch