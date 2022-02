Mañana sábado 5 de febrero se realizará en el Palacio Municipal de Deportes ubicado en la ciudad de Granada, la jornada 2 de la FMS España, donde miles de fánaticos esperan ver competir a grandes leyendas del freestyle español.

Ya se encuentran confirmadas las batallas que se realizarán en esta jornada, las cuales son: Gazir vs MNAK, Blon vs Skone, Chuty vs Sara Socas, Tirpa vs Mr. Ego, Elekipo vs Hander y uno de los enfrentamientos más esperados es de Zasko vs Sweet Pain.

El puntero actual de tabla es Gazir, quien obtuvo el MVP en la jornada anterior y se posiciona como uno de los candidatos al título de la quinta temporada de la FMS España.

A continuación te dejamos todos los detalles para que puedas ver en vivo por streaming la Jornada 2 de la FMS España.

¿En qué horario se transmitirá la segunda jornada de FMS España?

Como mencionamos anteriormente, este sábado 5 de febrero se realizará la jornada 2 de la FMS España y las batallas comenzarán a las 18:00 horas (horario de España).

Horarios Latinoamérica

Chile: 14:00 hrs.

Argentina: 14:00 hrs.

Perú: 12:00 hrs.

Colombia: 12:00 hrs.

México: 11:00 hrs.

Venezuela: 13:00 hrs.

Ecuador: 12:00 hrs.

¿Dónde ver EN VIVO la Jornada 2 de la FMS España?

La jornada 2 de la FMS España será transmitida a través de los canales oficiales de Urban Roosters en YouTube y Twitch.

Haz click AQUÍ para ver EN VIVO la Jornada 2 de la FMS España por Youtube

Haz click AQUÍ para ver EN VIVO la Jornada 2 de la FMS España por Twich