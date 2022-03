El Freestyle Master Series de España vivirá su tercera jornada, donde los mejores exponentes del país de esta especialidad se reúnen en la búsqueda de sus mejores rimas.

Son 12 los participantes de este evento, quienes intentan lograr una buena actuación e ir subiendo en la tabla de posiciones. El último de este tipo que se realizó fue en Granada durante el pasado 6 de febrero, donde uno de los duelos que destacó fue el que sostuvieron Blon vs Zasko.

Ahora el FMS España tendrá lugar en el Multiusos Fonte Do Sar de Santiago de Compostela, donde los duelos preparados son los que sostendrán Blon vs Zasko, Gazir vs Hander, Sara Socas vs Sweet Pain, Tirpa vs Sawi Elekipo, Chuty vs Mnak y Mister Ego vs Jaff (Batalla exhibición). Los jueces encargados de elegir a los ganadores serán Asier, Piezas, Noult, Soen y Estrimo.

A pesar de que la batalla entre Mister Ego y Jaff es de exhibición, es uno de los principales atractivos debido a que el último mencionado, de nacionalidad argentina, hará su debut en el FMS. En su país, está en el primer lugar del ranking de ascenso, por lo que tiene armas para demostrar una gran imagen en el evento español.

Tabla de posiciones FMS España

1. Chuty (6 puntos y 586 PTB)

2. Mnak (5 puntos y 554 PTB)

3. Sweet Pain (5 puntos y 552 PTB)

4. Gazir (4 puntos y 592.5 PTB)

5. Skone (3 puntos y 505 PTB)

6. Blon (3 puntos y 480.5 PTB)

7. Hander (2 puntos y 469.5 PTB)

8. Sawi Elekipo (2 puntos y 461.5 PTB)

9. Zasko (2 puntos y 450.5 PTB)

10. Mister Ego (2 puntos y 436 PTB)

11. Sara Socas (1 punto y 450 PTB)

12. Tirpa (1 punto y 449.5 PTB)

¿Cuándo es la jornada 3 de FMS España?

La jornada 3 de la FMS España 2022 se realizará el sábado 26 de marzo a las 18:00hrs (Hora local) en la ciudad de Santiago de Compostela, capital de la región de Galicia en el noroeste de España.

Horarios Latinoamérica

Chile: 14:00 hrs.

Argentina:14:00 hrs.

Perú: 12:00 hrs.

Colombia: 12:00 hrs.

México: 11:00 hrs.

Venezuela: 13:00 hrs.

Ecuador: 12:00 hrs.

¿Dónde ver EN VIVO la jornada 3 de FMS España?

La jornada 3 de la FMS España será transmitida a través de los canales oficiales de Urban Roosters en YouTube y Twitch.

Haz click AQUÍ para ver EN VIVO la Jornada 3 de la FMS España por Youtube

Haz click AQUÍ para ver EN VIVO la Jornada 3 de la FMS España por Twitch