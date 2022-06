El FMS Perú aterriza nuevamente en este fin de semana con la realización de la Jornada 5, donde los mejores exponentes del país preparan sus mejores rimas para la gran velada freestyle.

El Freestyle Masters Series tendrá lugar en el Jockey Club, de la ciudad de Chiclayo al norte de Perú, donde serán Jair Wong, Kian, Vijay Kesh y Strike, Stick, Ghost, Nekroos, Skill, Blackcode, Jaze, Jota y Diego MC quienes intentarán tener una buena jornada y roncar bien alto en el evento peruano.

Los competidores mencionados anteriormente, darán vida a los seis enfrentamientos dados a conocer por la organización, los cuales serán de la siguiente manera: Stick vs Ghost, Nekroos vs Skill, Blackcode vs Jaze, Jota vs Diego MC, Jair Wong vs Kian y Vijay Kesh vs Strike. Recordar que el FMS Perú de este 2022 constará con 11 jornadas.

En la jornada 5 del FMS Perú, el jurado estará integrado por Choque, Django, Fox, HBD y Joro, quienes serán los encargados de evaluar a los grandes vencedores del evento. La última jornada de este se había realizado en Arequipa, a fines de abril, por lo que los fanáticos estaban ansiosos con volver a escuchar las mejores rimas del país. Además, se informó que Chiclayo podrá contar con la presencia de público, algo que siempre da otro sabor a las batallas.

¿Cuándo es la jornada 5 de la FMS Perú y a qué hora?

La jornada 5 de la FMS Perú se realizará el este domingo 5 de junio a partir de las 18:30 horas de Chile.

¿Dónde ver EN VIVO por STREAMING la jornada 5 de la FMS Perú?

La jornada 5 de la FMS Perú será transmitida a través del canal oficial de Urban Roosters en YouTube:

Haz click AQUÍ para ver EN VIVO la fecha 5 de la FMS Perú por Youtube