Este fin de semana se desarrollará la quinta jornada de la Freestyle Masters Series Perú 2022, en el Jockey Club, en la ciudad de Chiclayo. Será la continuidad de la competencia que arrancó en Lima y que tras once fechas determinará al campeón nacional de la disciplina.

Serán siete los enfrentamientos confirmados, los cuales son: Stick vs Ghost, Nekroos vs Skill, Blackcode vs Jaze, Jota vs Diego MC, Jair Wong vs Kian y Vijay Kesh vs Strike.

La siguiente fecha confirmada de la competencia será el 25 de junio en sede por confirmar. Tras once jornadas se conocerá al campeón. El campeón de la versión 2021 fue Kian, quien se clasificó a la FMS Internacional.

Si deseas conocer el día en el que se realizará la jornada 5 de la FMS Perú y dónde verla EN VIVO, a continuación te contamos más detalles.