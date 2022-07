Todo listo para que este domingo se viva una nueva jornada llena de freestyle y batallas en la FMS Chile. El evento tendrá su cuarta fecha y se realiza en el Estadio Sokol en Antofagasta.

Las batallas para esta fecha ya están definidas y serán Nitro vs JNO, Jokker vs Joquerr, Rodamiento vs Basek, Erreka vs Anubis, Acertijo vs Tom Crowley. Además, existirán dos exhibiciones con tremendos duelos en el escenario: Racso vs Sedy y Metalingüistica vs El Menor

Además de la transmisión en vivo, FMS Chile tendrá venta de entradas y que ya puedes adquirir en Ticket Plus con precios desde 17 mil pesos a 34 mil. Incluso existen tickets Meet and Greet para los más fanáticos.

¿Cuándo es la jornada 4 de FMS Chile?

La jornada 4 de la FMS Chile 2022 se realizará el domingo 10 de julio a las 18:00 hora local, en el gimnasio Sokol de Antofagasta.

Revisa los horarios según tu país:

16:00 horas: Guatemala, Costa Rica

17:00 horas: México, Ecuador, Perú, Colombia, y Panamá

18:00 horas: Chile, Estados Unidos, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico

19:00 horas: Argentina, Uruguay, Paraguay

00:00 horas del lunes: España.

¿Dónde ver EN VIVO la jornada 4 de FMS Chile?

La jornada 4 de la FMS Chile es transmitida a través del canal oficial de Youtube de Urban Roosters.

Para ver la transmisión de la jornada 4 de FMS Chile en Antofagasta en vivo haz clic AQUÍ en el Youtube oficial.