Bogotá abre sus brazos para convertirse en la capital de freestyle cafetalero, ya que la jornada 4 del FMS Colombia se vivirá aquí, donde los fanáticos esperan un gran nivel de rimas.

Serán seis batallas las que prometen atrapar a los seguidores de esta disciplina, en la apasionante competición que día a día va ganando más adeptos. Los duelos serán protagonizados por Elevn vs. Chang, Valles T vs. RBN, Filósofo vs. Big Killa, Letra vs. Carpediem, Airom vs. Gavyria y ÑKO vs. Lokillo. También habrá un séptimo enfrentamiento, entre Coloso y Vijay Kesh, la cual será de exhibición, por lo que no otorgará puntos.

Por ahora el líder de la FMS Colombia es Valles T, seguido de Filósofo y Lokillo, quienes están en segundo y tercer puesto respectivamente. Es por esto que en esta jornada 4 los freestylers intentarán hacer delirar al público para poder ir escalando posiciones en la competición urbana.

El evento a realizarse en Bogotá tendrá lugar en el Royal Center de la ciudad. Los cinco jurados en esta ocasión del FMS Colombia serán Tinta Tintero, Esta Gonorrea, Melisa MC, MC Jannival y Germán Carvajal, quienes estarán encargados de evaluar las presentaciones de los participantes en las batallas.

Día y hora: ¿Cuándo es la jornada 4 de la FMS Colombia?

La jornada 4 de la FMS Colombia se realizará este domingo 26 de junio a partir de las 18:00 horas Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver EN VIVO por STREAMING o TV la jornada 4 de la FMS Colombia?

La jornada 4 del FMS Colombia será transmitido a través del canal oficial de Urban Roosters en YouTube.