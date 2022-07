Este fin de semana se llevará a cabo la jornada 4 de laFreestyle Master Series (FMS) en Antofagasta, los fanáticos del freestyle volverán a disfrutar de las mejores improvisaciones de sus artistas favoritos, en el gimnasio Sokol.

Los jurados confirmados para el evento de freestyle son Onírico, Formo, Inefable, Blazzt y Capitán, mientras que los Djs que estarán a cargo de los ritmos para reventar las tornas serán Atenea y EFE.

Durante esta jornada del evento freestyle los duelos se vivirán de la siguiente manera: Nitro vs JNO, Meta vs ElMenor, Jokker vs Joqerr, Rodamiento vs Basek, Erreka vs Anubis, Acertijo vs Tom Crowley, y Racso vs Sedy.

Las entradas para esta nueva jornada de la FMS se encuentran disponibles a través de ticketplus.cl.

¿Cuándo es la jornada 4 de FMS Chile?

La jornada 4 de la FMS Chile 2022 se realizará el domingo 10 de julio a las 18:00 horas, en el gimnasio Sokol de Antofagasta.

¿Dónde ver EN VIVO la jornada 4 de FMS Chile?

La jornada 4 de la FMS Chile será transmitida a través del canal oficial de Youtube de Urban Roosters.

Para ver la transmisión en vivo haz clic AQUÍ | Jornada 4 de la FMS Chile por Youtube.