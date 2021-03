FMS Perú, jornada final | Ver EN VIVO Y EN DIRECTO la última fecha de la Freestyle Master Series Perú

Perú tendrá un gran evento de freestyle próximamente, cuando la FMS de país incaico llegue a su fin en la novena fecha. La Freestyle Master Series Perú tendrá un final apretado en la parte alta de la tabla, donde solo un punto puede hacer la diferencia para dirimir al representante peruano en la FMS Internacional.

Por el momento, Jaze es el único puntero de la tabla de posiciones, pero solamente una unidad lo separa de Stick. El segundo en la lista tiene 16 puntos, mientras que Jaze es líder con 17. Más atrás viene Nekroos con 13, muy lejos y sin chances de pelear por la corona de esta temporada.

De igual forma, Litzen está completamente solo en el fondo de la clasificación con 6 puntos, por lo que el descenso parece materializarse para el rapero de 22 años.

Las batallas confirmadas para la próxima fecha, donde se decidirá el campeón de la FMS Perú son: Jaze vs Nekroos, Stick vs Skill, Jota vs Ramset, Litzen vs New Era, Choque vs Strike.



Día y hora: ¿cuándo será la jornada final de la FMS Perú?



El día final de competencia en Perú será este sábado 20 de marzo a las 17:45 horas de Chile.







Transmisión: ¿dónde ver en vivo la fecha final de la FMS Perú?



La transmisión estará disponible a través del canal de Youtube de Urban Roosters.