Una nueva apasionante jornada de freestyle se vivirá con la jornada 2 del FMS Internacional, el cual como de costumbre, contará con grandes batallas.

La cita es en el Pepsi Center de la Ciudad de México donde algunos de los mejores exponentes del freestyle intentarán entregar sus mejores rimas. El jurado encargado del evento será Potencia de México, Joro de Perú, Noult de España, CNO de Argentina y Blazzt de Chile. Sonicko será el DJ encargado detrás de los platos de poner los beats.

La segunda fecha del FMS Internacional contará con 12 participantes, quienes se enfrentarán en seis batallas: Aczino (Mex) vs Zaina (Arg), Valles T (Col) vs Zticma (Mex), Larrix (Arg) vs Lokillo (Col), Mnak (Esp) vs Vijay Kesh (Per), Nitro (Chi) vs Skone (Esp) y Jota (Per) vs Acertijo (Chi). En la gran final esperan Chuty, Blon, Teorema, Stuart, Chang y Lobo Estepario, quienes fueron los ganadores de la jornada 1 celebrada en Valencia, España.

Con estos 12 participantes, se espera tener una increíble jornada 2 del FMS Internacional, donde los freestyler buscarán sacar toda su artillería pesada en la Ciudad de México para ser los ganadores y seguir adelante en la importante competición, que cada día gana más adeptos.

¿Cuándo es la jornada 2 de la FMS Internacional y a qué hora?

La jornada 2 de la FMS Internacional se realizará el este sábado 28 de mayo a partir de las 18:00 horas de Chile.

¿Dónde ver EN VIVO por STREAMING la jornada 2 de la FMS Internacional?

La jornada 2 de la FMS Internacional será transmitida a través del canal oficial de Urban Roosters en YouTube:

Haz click AQUÍ para ver EN VIVO la fecha 1 de la FMS Internacional por Youtube