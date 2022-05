Los fanáticos del freestyle preparan sus oídos para escuchar las mejores rimas en un nuevo evento de la disciplina: el FMS Internacional aterriza con su jornada 1.

El escenario que reunirá a algunos de los mejores exponentes del planeta estará esta vez en Valencia, España, en el Pabellón Fuente de San Luis, hasta donde llegarán Basek y Teorema como los grandes representantes del freestyle chileno y que intentarán demostrar el buen nivel que hay en suelo nacional. Otros de los artistas destacados que participarán serán los argentinos Papo y Katra, los peruanos Stick y Nekroos, además de los dueños de casa Chuty y Blon.

En esta ocasión serán siete los duelos que mantendrán enganchados a los fanáticos: Papo (Arg) vs Katra (Arg), Chuty (Esp) vs Basek (Chi), Nekroos (Per) vs Blon (Esp), 2do de Argentina vs Lobo Estepario (Mex), Filósofo (Col) vs 3ro de Argentina y Rapder (Mex) vs Lokillo (Col).

Posterior a esta jornada que se vivirá en España, el siguiente evento en el calendario freestyle será el 28 de mayo en Ciudad de México. Los jueces para este corte de la jornada 1 serán K-Road de México, Fox de Perú, Soen de España, Formo de Chile y Juan Ortelli de Argentina.

¿Cuándo es la jornada 1 de la FMS Internacional y a qué hora?

La jornada 1 de la FMS Internacional se realizará el este sábado 14 de mayo a partir de las 13:00 horas de Chile.

¿Dónde ver EN VIVO por STREAMING la jornada 1 de la FMS Internacional?

La jornada 1 de la FMS Internacional será transmitida a través del canal oficial de Urban Roosters en YouTube:

Haz click AQUÍ para ver EN VIVO la fecha 1 de la FMS Internacional por Youtube