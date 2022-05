Próximamente se realizará la FMS Chile 2022 en la ciudad de Puerto Montt, donde 4 de los mejores exponentes del freestyle de la escena nacional clasificarán a la FMS Internacional.

Por lo tanto, la jornada 3 será la fecha decisiva y las batallas ya se encuentran confirmadas, estas son: Nitro vs. Tom Crowley, Basek vs. Joqqer, Erreka vs. Teorema, Rodamiento vs. Metalingüística, Acertijo vs. JNO y Anubbis vs. Jokker.

Actualmente en los cuatro primeros lugares de la tabla de posiciones se encuentra Basek en primer lugar, Rodamiento en segundo lugar, Acertijo en tercer lugar y Teorema en cuarto lugar. Estos son los cuatro freestylers que podrían asegurar un cupo en la FMS Internacional.

Si deseas conocer el día en el que se realizará la fecha 3 de la FMS Chile y dónde verla EN VIVO, a continuación te contamos más detalles.

¿Cuándo es la jornada 3 de la FMS Chile y a qué hora?

La jornada 3 de la FMS se realizará el este sábado 7 de mayo a partir de las 19:00 horas (hora local).

¿Dónde ver EN VIVO por STREAMING la jornada 3 de la FMS Chile?

La jornada 3 de la FMS Chile será transmitida a través del canal oficial de Urban Roosters en YouTube:

Haz click AQUÍ para ver EN VIVO la fecha 3 de la FMS Chile por Youtube