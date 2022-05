Este fin de semana se desarrollará la primera jornada de la Freestyle Masters Series Internacional 2022, en el Pabellón Fuente de San Luis, en la ciudad española de Valencia. Será el arranque de la competencia que tras cinco fechas determinará al campeón internacional de la disciplina.

Serán siete los enfrentamientos confirmados, los cuales son: Papo (Arg) vs Katra (Arg), Chuty (Esp) vs Basek (Chi), Nekroos (Per) vs Blon (Esp), 2do de Argentina vs Lobo Estepario (Mex), Filósofo (Col) vs 3ro de Argentina y Rapder (Mex) vs Lokillo (Col).

La siguiente fecha confirmada de la competencia será el 28 de mayo en Ciudad de México, mientras que las siguientes tres jornadas están sujetas a confirmación. Tras esto se conocerá al campeón. El español Gazir fue quien se coronó en la edición 2021.

Si deseas conocer el día en el que se realizará la jornada 1 de la FMS Internacional y dónde verla EN VIVO, a continuación te contamos más detalles.

¿Cuándo es la jornada 1 de la FMS Internacional y a qué hora?

La jornada 1 de la FMS Internacional se realizará el este sábado 14 de mayo a partir de las 13:00 horas de Chile.

¿Dónde ver EN VIVO por STREAMING la jornada 1 de la FMS Internacional?

La jornada 1 de la FMS Internacional será transmitida a través del canal oficial de Urban Roosters en YouTube:

Haz click AQUÍ para ver EN VIVO la fecha 1 de la FMS Internacional por Youtube