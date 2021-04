El sabor amargo de la FMS: Resumen de todos los descendidos y los que van al Play Off en las cinco ligas del mundo

Sin duda que lo primero que todos quieren saber al término de cada liga es quién se proclamó como el campeón de la temporada. Pero no se puede desconocer que inmediatamente surge la otra interrogante: "¿Quiénes descendieron?"

Esto es algo que ya se puede contestar casi al 100 %, esto porque solo queda saber qué ocurrirá en FMS Perú con la batalla pendiente entre Ramset y Jota.

Una de las que ya está completamente resuelta es la liga chilena. El campeón fue Nitro al imponerse a Acertijo, y en la parte baja quedaron las cosas muy claras. Esezeta quedó en el último lugar, seguido por El Menor; ambos descendieron. Teorema, en tanto, tendrá que luchar por el Play Off ante Erreka.

Como ya anticipábamos al comienzo, en Perú hay incertidumbre por la batalla pendiente entre Jota y Ramset. Litzen ya está descendido, pero aún no se sabe el otro y quién irá al Play Off. Lo que sí se puede asegurar hoy es que Jota* está séptimo con 12 puntos, Choque está octavo con 11 y Ramset* noveno con 11 unidades. El que quede en Play Off enfrentará al venezolano Black Code en el repechaje.

¿Qué ocurrió en FMS México? Todo claro, B.one y Potencia cayeron al descenso, mientras que Jony Belltrán irá al Play Off.

El primer campeón de FMS Chile luchará en el repechaje. (Foto: @rocksfilms)



Al otro lado de la cordillera el asunto se resolvió así: Sub y Cacha quedaron en zona de descenso directo, mientras que Mks irá al Play Off para luchar por su permanencia en la liga argentina.

Viajamos a Europa. En la FMS España, donde el campeón fue Bnet, los descendidos fueron Khan, quien no sumó puntos en la temporada, y Errecé, quien llegó a 7 unidades. Mr. Ego, en tanto, irá al repechaje.