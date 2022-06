Este fin de semana un nuevo evento freestyle reunirá a los fanáticos de esta disciplina, ya que se vivirá la jornada 4 de la FMS Argentina, donde algunos de los más destacados exponentes del país intentarán sacar a relucir sus mejores rimas.

Esta jornada 4 tendrá lugar en Rosario, en lo que es una de las competiciones de este estilo más compleja. Actualmente Larrix es el líder, mientras le siguen Papo, Stuart, Zaina y Mecha en los primeros cinco lugares. En una nueva fecha de la FMS Argentina, es la oportunidad para que los demás puedan darle alcance a los que por ahora dominan.

Serán seis los enfrentamientos de la jornada, los cuales serán protagonizados por Tata vs Papo, Zaina vs MP, Mecha vs Katra, Nacho vs Wolf, Naista vs Klan y Stuart vs Larrix. Este último es el que en el papel asomo como el duelo más importante y llamativo, ya que ambos son grandes candidatos a quedarse con la competición de freestyle.

En un principio, el evento se realizaría en el hipódromo de la ciudad que crio a Lionel Messi. Sin embargo, finalmente esto se cambió por cuestiones climáticas y la jornada freestyle tendrá cita en el Teatro Broadway de la ciudad.

¿Cuándo es la jornada 4 de la FMS Argentina y a qué hora?

La jornada 4 de la FMS Argentina se realizará este sábado 16 de junio a partir de las 15:00 horas Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver EN VIVO por STREAMING o TV la jornada 4 de la FMS Argentina?

La jornada 4 del FMS Argentina será transmitido a través del canal oficial de Urban Roosters en YouTube.