FMS España EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE | Vive la jornada FINAL de la liga profesional de freestyle

La FMS España vive sus horas finales. La temporada 2020/2021 llega a su fin hoy sábado 27 de marzo con dos claros candidatos al título: Gazir y Bnet.

Grandes emociones quedaron reservadas para el desenlace de la liga de freestyle española. Gazir y Bnet no solo son los únicos candidatos a llevarse el trofeo, sino que, además, ambos se enfrentarán en un "muere muere" en esta fecha 9. Linda definición.

Por ahora, Gazir está liderando la liga con 20 puntos, mientras que Bnet le sigue de cerca con 19 unidades. Más abajo está Sweet Pain con 17, Zasko con 15 y Mnak con 15.

Ya en la parte baja de la tabla, y los que peligran con el descenso, son Mr Ego con 10 puntos, luego Tirpa con 9, Blon con 8, Errecé con 7. Khan ya está absolutamente descendido con 0 puntos en el último lugar.

¿Cuáles son los batallones para esta final? Bnet vs Gazir. Sweet Pain vs Mr Ego. Zasko vs Tirpa. Blon vs Khan. Mnak vs Errecé.

Recordar que si dos freestylers igualan en puntos, su lugar en la tabla se define por sus números en el score, que es cuánto puntaje le da cada jurado en cada batalla.

¿Quiénes sumarán de a tres?

¿A qué hora se realizará la jornada Final de la Freestyle Masters Series España? La jornada 9 y Final de FMS España será hoy sábado 27 de marzo a las 13:00 horas de Chile. Gazir y Bnet se topan en la final para definir al campeón de la liga. (Foto: FMS España)

Transmisión: ¿Dónde puedo ver en vivo la jornada Final de la FMS España?

La jornada será transmitida a través del canal de Youtube de Urban Roosters.