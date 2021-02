FMS Chile: Joqerr y Cayú llenan de elogios a Rodamiento, quien está cerca de lograr el ascenso para la próxima temporada

No es ninguna sorpresa que Rodamiento es uno de los máximos favoritos para estar en la próxima temporada de FMS Chile.

Hasta el día de hoy, el oriundo de Parral, sigue primero en la tabla del ascenso con 48.000 puntos, Askel está en segunda posición con 28.700 puntos y Atri se mantiene de igual forma en tercer lugar con 22.600 puntos.

Si bien muchos fanáticos del freestyle chileno deben estar esperando la confirmación del ascenso de Rodamiento, no es solo un asunto de ellos. En la previa a la jornada 7 de FMS Chile, Joqerr y Cayú, protagonistas de la actual temporada, se dieron el tiempo de dedicar unas lindas palabras para Roda ante la consulta de RedGol.

El vikingo, Joqerr, quien mañana deberá medirse ante Esezeta por la liga, habló sobre Rodamiento, con quien ha vivido un montón de anécdotas en el mundo del freestyle y a quien además lo considera como un amigo: "Cuando rapeamos tenemos un objetivo parecido. Sinceramente, cuando yo veo la tabla de ascenso, cuando pienso que otro freestyler está listo para estar en la liga, es Rodamiento. Sin quitarle méritos a los otros", expresó.

El popular y exitoso Host chileno, Cayú, también tuvo solo buenas palabras para el actual líder de la tabla de ascenso de FMS. Cayú asegura que Roda siempre debió estar en la liga.

"Rodamiento no es que se lo haya ganado, no es que se lo merezca... Él siempre tuvo que haber estado, tiene que estar y tendrá que estar. Para mí es muy infravalorado. Es capo, no tiene muletillas, hace métricas, es muy inteligente. Para mí es uno de los 3 mejores de Chile", enfatizó.