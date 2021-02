FMS Chile, jornada 7 | Ver EN VIVO Y EN DIRECTO la séptima jornada de la Freestyle Master Series Chile

El final de la Freestyle Master Series Chile está cada vez más cerca. La séptima jornada del torneo asoma en el horizonte, quedando apenas tres fechas para que termine la competencia. Durante este curso fue imposible el apoyo de la gente de manera presencial debido a la situación sanitaria, pero el nivel no defraudó a los espectadores en los canales online.

La última fecha de la competencia dejó a Pepe Grillo y Nitro en el tope de la tabla. Ambos comparten la punta con 13 unidades, luego de vencer a Esezeta y Tom Crowley respectivamente y sin réplica. Sin embargo, los perseguidores no se quedan muy atrás; con 10 puntos, Acertijo todavía tiene algo que decir en los tres últimos días de torneo.

En la parte baja de la clasificación El Menor está sufriendo con cinco unidades, luego de recuperar una batalla pendiente. Este registro lo tiene al borde del descenso de la FMS, por lo que la recta final de la competencia es de vida o muerte para el joven rapero de la región de Coquimbo.

Para la fecha siete, ya están fijados los duelos que tendrán expectantes al público: Tom Crowley vs El Menor, Joqerr vs Esezeta, Acertijo vs Pepegrillo (enfrentamiento directo por los primeros lugares), Teorema vs Jokker y Nitro vs Ricto.



Día y hora: ¿cuándo es la jornada 7 de la Freestyle Master Series Chile?



La jornada 7 de la FMS Chile es el día domingo 21 de febrero a las 16:30 horas de Chile.



Transmisión: ¿dónde ver en vivo la jornada 7 de la FMS Chile?



La transmisión en vivo estará disponible a través de Urban Roosters.