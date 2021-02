El Menor | El joven freestyler de FMS Chile habla sobre su video filtrado y avisa que se va a Miami

El Menor salió a aclarar todo lo que ocurrió en el video de contenido sexual donde se ve involucrado.

En los últimos días el joven freestyler se mantuvo en silencio, sin embargo, en la noche del día martes 2 de febrero realizó un live en su cuenta de Instagram para comentar el video que anda rondando en internet.

El oriundo de Coquimbo bajó unos cambios y aseguró que lo que realmente le preocupa es tener que darle explicaciones a su novia. Pese a esta preocupación, declaró que esto ya está solucionado: "Yo conversé con ella, mi polola me perdonó y me entendió", aseguró el freestyler.

Además, horas después, subió una historia para tranqulizar a todos los fanáticos del freestyle. Rápidamente siguieron las especulaciones acerca de qué ocurriría con su participación en FMS Chile, a lo que respondió:

"Para toda esa gente que me pregunta si me voy a retirar de FMS por ir a Miami les digo que no. Voy a volver a batallar, gente. Vamos a seguir dándole con todo a las fechas que vienen", expresó.