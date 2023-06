En el décimo capítulo de RedWomen, Podcast Original de RedGol y W4S Global, conducido por Ángela González y Geraldine Molina, saltamos de la pista al nado, de la mano de Pili Caviedes.

La deportista es nadadora de aguas abierta en categoría Master, la número 1 de Chile, con quien conversamos en esta entrega acerca de como llegó a esta disciplina mientras estudiaba Educación Física, al contrario de quienes encuentran esta pasión en la niñez.

EL CAMINO DE PILI CAVIEDES PARA LLEGAR A LA NATACIÓN

“Ya venía con muchas lesiones de la gimnasia, yo hice gimnasia artística cuando cuando chica y encontré que era entretenido”, dijo la deportista en el capítulo con directa alusión a su primera pasión deportiva.

“Cuando estudié educación física me llamó la atención el ramo de natación y me di cuenta que me salía fácil, que tenía condiciones”, puntualiza.

De hecho relata que “me invitaron en la primera vez a competir en una competencia universitaria y me gustó”, pero fue en un Panamericano de la disciplina de aguas abiertas lo que la conquistó de pasar de la gimnasia a la natación.

“Encontré que el nado en el mar, esa libertad que te da y no el encierro de una piscina iba con mi personalidad. Y dije ‘creo que lo podemos intentar”, señaló la deportista en RedWomen.

EL PERÍODO DE “REBELDÍA” DE PILI CAVIEDES

Pero no todo fue felicidad en el camino de pasar de la gimnasia al nado. Pili Caviedes vivió un período que ella misma llama de “rebeldía”, donde no quería saber nada del deporte.

“Uno es muy riguroso con todo lo que es el entrenamiento o la alimentación. La gimnasia es un deporte súper militar donde hay que cuidarse en un montón de cosas. Soy súper perfeccionista y me gusta que las cosas salgan súper bien”, comentó de entrada Pili en RedWomen.

La deportista también lo graficó cuando entró a la universidad a estudiar. “Ver que tú te estás perdiendo un montón de cosas o que te quieres comer algo y no puedes porque tienes competencia, o te invitan un trago y no saber qué hacer, o quieres ir a bailar hasta tarde, pero al otro día tienes entrenamiento, entonces llega un minuto que ya es un cansancio más que físico, mental. Es una presión muy grande de todo el entorno”, puntualiza.

DE LA “REBELDÍA” A ENCONTRAR EL CAMINO EN EL NADO

Pili Caviedes, en la conversación con Ángela González y Geraldine Molina, comentó que fue tanta la presión que sintió que, derechamente, no dio para más.

“Fueron como exactos seis meses de salir hasta tarde, de tomar alcohol, de fiesta y que fue en el periodo de la universidad”, revela.

Hasta que en un instante comenzó a visualizar qué sería de ella misma sin realizar deporte. “Ahí dije yo tengo que buscar algo algo que me vuelva a llenar como lo hacía la gimnasia, y lo encontré después en la natación”, cuenta.

